„Dohoda je hotová.“ Británie se s EU shodla na uspořádání vztahů

Evropská unie a Británie se dohodly na podobě budoucích vztahů po konci přechodného období po brexitu. Oznámil to dnes úřad britského premiéra Borise Johnsona. „Dohoda je hotová,“ uvedl úřad a dosažení dohody označil za „skvělou novinu“.

„Vše, co bylo Britům slíbeno během referenda v roce 2016 a v loňských parlamentních volbách, je touto dohodou splněno,“ uvedl úřad premiéra. „Převzali jsme zpět kontrolu nad svými penězi, hranicemi, zákony, obchodem a vodami, ve kterých lovíme ryby,“ dodal.

Dohoda Evropské unie s Británií je dobrá, spravedlivá a vyvážená a vyplatilo se za ni bojovat. Na tiskové konferenci to dnes řekla předsedkyně Evropské komise (EK) Ursula von der Leyenová. EU podle ní teď může nechat brexit za sebou, Británie pro ni bude ale nadále partnerem a spojencem.

„Byla to dlouhá a křivolaká cesta. Dosáhli jsme ale dobré dohody. Je to spravedlivá, je to vyvážená dohoda,“ uvedla von der Leyenová. Uzavření dohody o budoucích vztazích podle ní bylo správné a zodpovědné z obou stran.

Dohoda, kterou se dnes podařilo dojednat, podle šéfky Evropské komise nechrání jen zájmy EU, ale i zájmy Británie. „Bude solidním základem pro nový začátek s dlouholetým přítelem,“ dodala.

Evropská unie podle von der Leyenová ukázala v jednáních jednotu a sílu. „Můžeme konečně nechat brexit za sebou a Evropa se může dál posouvat kupředu,“ zdůraznila. Dohoda podle šéfky EK obsahuje zásadní opatření pro případ, že se jí některá ze stran nebude řídit.

Hlavní vyjednavač Evropské unie Michel Barnier označil dnešek za den úlevy, který je ale poskvrněn i smutkem nad odchodem Británie z EU. Nyní se podle něj musí k dohodě vyjádřit jednotlivé členské země a také Evropský parlament.