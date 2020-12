Kosmický inženýr zorganizoval „výbuch“ a vybral od lidí přes 11 milionů na energii pro lékaře. Chce pomáhat i po covidu

Přes 150 tisíc balíčků s nálepkou Energii lékařům obsahujících zdravé pochutiny či kávu letos dorazilo do českých nemocnic. Iniciativu založil na jaře mladý vědec a inovátor Jan Lukačevič. Při první vlně se mezi lidmi na energetické balíčky vybralo 5,5 milionu, na podzim ještě téměř o půl milionu víc. Lukačevič okolo sebe hned dvakrát shromáždil tým dobrovolníků, kteří každý týden organizují plnění a rozvoz balíčků. „Odnesl jsem si z toho, že je dost šikovných lidí, kteří dokážou pomoci a angažovat se. Ve schopných a ochotných lidech vidím velkou naději,“ říká.

Devětadvacetiletý Jan Lukačevič je známý hlavně jako kosmický inženýr, který popularizuje vědu a pomáhal třeba vytvářet modul, který příští rok přistane na Marsu. Letos mu ale přibyla další role – rozhýbal velkou logistickou akci zvanou Energii lékařům.

Když v březnu do Česka přišel nový typ koronaviru a s ním i všeobecný zmatek, chaos a strach, zamýšlel se Jan se svou kamarádkou, vědkyní Annou Fučíkovou, jak by mohli nejlépe pomoci. „Nejdřív jsme řešili, že bychom do nemocnic dodávali ochranné pomůcky, ale nakonec se v daný moment ukázalo jako nejrychlejší a nejschůdnější obstarat zdravé a výživné jídlo pro sestry a lékaře,“ vzpomíná Lukačevič.

Přečtěte si také Testy ze slin, ventilátor z ČVUT či balíčky pro lékaře. Studenti i mladí vědci přinášeli Česku naději Pandemie ukázala slabiny státu a společnosti, zároveň však potvrdila, že Česku nechybí schopní lidé, kteří dokážou ve správnou chvíli zareagovat a pomoci ostatním. Přinášíme příběhy několika mladých osobností, které mají letos za sebou významné počiny, a dávají tak naději do budoucna i ostatním.

„Sám vím, že když jsem hladový, jsem