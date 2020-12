Středoškoláků pomáhajících v nemocnicích si všimla i CNN. „Žádné mladé ruce nejsou k zahození,“ říká studentka

V nemocnicích tak pečovali o pacienty osmnáctiletí, nebo dokonce šestnáctiletí lidé. Toho si všimla i zahraniční redakce CNN. „Myslím si, že je to naše povinnost, protože jsme budoucnost českého zdravotnictví. Takže se ani necítím špatně, dělám to ráda,“ říká v reportáži osmnáctiletá Barbora Sásová.

Studentka střední zdravotnické školy v Kyjově bude příští rok maturovat a ve stejném městě dochází pravidelně pomáhat do nemocnice – stejně jako její spolužačky a spolužáci si tam plní povinnou školní praxi, která obnáší zhruba sedm hodin práce týdně.

Když ale v době kulminující pandemie sledovala neobvyklý zápřah, v jakém musejí zdravotníci pracovat, nabídla se i nad rámec školní povinnosti. „Zeptala jsem se našich odborných paní učitelek, jestli by nám nezařídily i dobrovolnou praxi. Tak jsem chodila pomáhat na mužské interní oddělení,“ popisuje pro Deník N studentka.

Pandemie ukázala slabiny státu a společnosti, zároveň však potvrdila, že Česku nechybí schopní lidé, kteří dokážou ve správnou chvíli zareagovat a pomoci ostatním. Přinášíme příběhy několika mladých osobností, které mají letos za sebou významné počiny, a dávají tak naději do budoucna i ostatním.

Nabídnout pomoc pro ni bylo samozřejmostí: „Nebylo nad čím přemýšlet, věděla jsem, že chci pomáhat,“ krčí rameny. „Upřímně, spousta lidí mi říkala, že přijdu do kontaktu s pozitivními a že je to nebezpečné. Rodiče mě od toho trochu odrazovali, protože i člověk, který se chrání, se může nakazit. Naštěstí se to nestalo,“ popisuje Barbora Sásová.

Do nemocnice docházela pomáhat i během týdenních podzimních prázdnin. „Ale jen na ranní, protože pak jsem chodila na brigádu,“ líčí své nasazení mladá žena. Její poslední měsíce se tak točily v náročném tempu dobrovolničení a povinných praxí v nemocnici, online vyučování a brigád.

„S rodinou jsem proto netrávila moc času, vždycky