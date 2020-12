„Nikdo nemá knoflík na vypnutí ústavy.“ Rychetský, Wagnerová či Baxa hodnotí, co nám covid řekl o právním státu

Dění kolem epidemie testovalo i to, jaký mají politici i společnost respekt k právnímu řádu. Třeba když s první jarní vlnou epidemie zakázala vláda občanům vycestovat z republiky. Ve stejném období zase pražský městský soud musel usměrnit vydávání opatření, protože ani ta celoplošná neuváděl kabinet v život podle krizového zákona, ale hodil odpovědnost na ministerstvo zdravotnictví a zákon o ochraně veřejného zdraví.

Nebo doplňovací senátní volby na Teplicku. Původní termín na konci března vláda kvůli pandemii odložila na neurčito. Verdikt Nejvyššího správního soudu zněl jasně: kabinet jednal zcela mimo svou pravomoc i působnost.

Nutno přiznat, že situace to byla – a bohužel stále je – natolik bezprecedentní, že jistá míra tolerance pro pochybení je na místě. Změnilo se to ale s časem? Poučila se vláda? Zahýbaly podobné kroky čelních představitelů státu s důvěrou občanů? Nabouraly rovnováhu našeho právního systému, nebo dokonce posunuly jeho hranice? A dbala vůbec vláda při boji s virem na základní lidská práva, nebo její kroky předurčovala spíše vidina prázdné státní kasy? A zafungovaly soudy jako mechanismus kontroly? Nejen na to se Deník N zeptal renomovaných právníků.

Kafe v kelímku pouze do sáčku

„Potíž neočekávaných situací spočívá v tom, že jsou neočekávané. Ale to neznamená, že se na ně nedá připravit, a od státu tak trochu čekáme, že se na ně připravuje. Letošní události ukázaly, že