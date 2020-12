Jedním z věřitelů společnosti Arca Investments, která čelí insolvenci, je Syndikát novinářů ČR. Na Twitteru na to upozornil účet ekonomických novinářů Miroslava Motejlka a Petra Skočdopoleho. Předseda syndikátu Adam Černý informaci potvrdil a Deníku N řekl, že organizace svěřila investiční skupině první část peněz zhruba před pěti lety.

Syndikát novinářů je mezi věřiteli skupiny Arca. Během pěti let jí svěřil přes 60 milionů

Více než 60 milionů korun – o takovou částku se musí obávat Syndikát novinářů. Podle jeho předsedy přitom tyto peníze několik let přinášely syndikátu zisk.

„Nešlo o půjčku, ale o investici. Trvala asi pět let a až do letošního února fungovala naprosto bez problému a byly vyplácené úroky přesně podle smlouvy. Nic nesignalizovalo, že by tam