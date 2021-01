Připoutejte se, rok 2021 bude rekordní. V dobrém i ve zlém

Komentář Dominika Stroukala: Rekordně nejistý rok s rekordními mzdami, rekordním dluhem a rekordně rostoucími investicemi. Přijměme ho s rekordní pokorou. Letošek je výjimečný a bude se o něm mluvit jako o zlomovém roku. O roce, na kterém stojí a padá naše budoucnost. Co o něm víme? Co můžeme čekat? Jedno je jisté, rok 2021 bude rekordní.

Rekordní nejistota

Nejprve si přiznejme, že toho moc nevíme. Prognóz na letošní rok vznikla v pandemické době celá řada a nikdy v dějinách se tolik nelišily. Třeba u růstu reálného HDP je poslední predikce ministerstva financí na letošní rok 3,9 %, konsenzus ekonomů 3,8 %, Česká bankovní asociace předvídá 2 % a ČNB dokonce 1,7 %. Takový rozptyl tu ještě nikdy nebyl.

Dává to smysl, protože jedinou jistotou současné nepokojné situace je nejistota samotná. Přestože se pořád prognózuje, intervaly spolehlivosti se roztáhly, co to jde. Musí reflektovat skutečnost, že situace může být někde mezi rekordním růstem a nejhorší recesí za sto let.

Ukazuje se to například na posledních reakcích centrálních bank. Česká národní banka měla prostor ke zvyšování úrokových sazeb, americký Fed naopak při nižší inflaci mohl uvolňovat. Obě instituce ale shodně se svými protějšky po celém světě vyčkávají a svou politiku v prosinci měnily jen výjimečně. Čelí obrovské nejistotě, ve které se skrývají významné protiinflační i proinflační tlaky. V takovou chvíli se snaží alespoň nepřekvapovat, což je rozumné.

Pokračovat v tom budou i letos a odhady, zda a kam budou se sazbami hýbat, jsou jen velmi nejisté. Jisté je jediné, že to případně nebude moc zostra.

Bohužel to pro nás znamená, že se velká část z nás bude muset v nejisté době stále upínat k pomoci od státu. Ten ale během loňského roku ukázal, že místo snižování nejistoty ještě přiléval olej do ohně. Ostatně ještě dva dny před Vánoci jsme nevěděli, jaké budeme letos platit daně.

Původní záměr tohoto textu byl představit grafy a tabulky toho, co by se v letošním roce mohlo dít. Obvykle měli ekonomové predikce podobné, a i když se netrefili přesně, nebylo to ono pověstné věštění z křišťálové koule. Když si ale poskládáte vedle sebe predikce na letošní rok, tak zjistíte jediný závěr – jistá je jenom nejistota.

Rekordně nízká nezaměstnanost

Naše nezaměstnanost bude i letos pravděpodobně nejnižší z celé Evropské unie. Není to náš rekord, nezaměstnanost už byla nižší, ale rekordmany budeme v EU i nadále. Tak nebo tak je to především umělé