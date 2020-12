Odešel Karel Vachek, pochechtávající se unikát, z jehož filmových esejů jste odcházeli změnění

Sledovat jeho filmy není snadné především kvůli jejich délce dosahující klidně pěti a více hodin. Kdo se k tomu ale odhodlá, odchází jako jiný člověk. V učebnicích se nejčastěji zmiňují Moravská Hellas (1963) a Spřízněni volbou (1968), tedy jeho zatím „normální“ středometrážní snímky, jež vznikly předtím, než byla jeho slibná kariéra násilně přerušena během normalizace. Skutečného Karla Vachka ve vší jeho opulenci ale poznáme až při střetu s jeho působením od devadesátých let. Kromě komponování velkorysých esejistických románů tehdy stanul v čele katedry dokumentu na FAMU, s níž splynul takřka v jednu entitu.

Velký učitel

Každá zmínka o jeho úmrtí zmiňuje, že „ovlivnil hned několik generací českých filmařů“. A kdo se o český film zajímá, intuitivně ví, že jde o nezpochybnitelnou pravdu. Přesto jde o celkem zvláštní skutečnost. Přes mnohaletou pedagogickou činnost nikdo netočí filmy jako on. Nenajdeme jeho přímého nástupce, který by rozvíjel srovnatelný styl postmoderní změti kontrastů, v nichž lze číst zprávu o směšnosti a absurditě našeho světa. Ba co více, mnohé jeho názory byly v přímém protikladu k postoji mladých, zpravidla progresivně smýšlejících studentů. Jeho odmítavost vůči míšení jazyků a kultur, jeho často velmi kategorické soudy o charakteru kolegů a v poslední době jeho důvěra v přímou demokracii, v jejímž jméně by klidně vykázal nepohodlné obyvatele z vesnic – to (a víc) by z něj mělo dělat osobu, z níž bude jeho studentům běhat mráz