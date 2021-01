Hřib: Přítelkyně mi nesměly kupovat čínské výrobky. S Tchaj-wanem jsem inspiroval, byl jsem otvírač dveří a maskot

Prestižní server Politico.eu zařadil pražského primátora Zdeňka Hřiba (Piráti) mezi 28 nejvlivnějších osobností Evropy, a to i kvůli způsobu, jakým se metropole pod jeho vedením rozhodla změnit kurz a místo spolupráce s Čínou, kterou prosazovala bývalá primátorka Adriana Krnáčová, zlepšuje česko-tchajwanské vztahy. To, že by se Praha tímto přístupem tlačila do mezinárodní politiky, Hřib nicméně odmítá.

Politico vás zařadilo ve svém přehledu 28 osobností do kategorie snílků či vizionářů. Zasloužíte si to?

Oni to mají pojmenováno dreamer, aby to začínalo na písmeno D, stejně jako ostatní kategorie. Nepřekládal bych to jako snílek nebo vizionář, ale spíše inspirátor. Někdo, kdo inspiruje jiné, aby začali přemýšlet jinak. Troufnu si tvrdit, že v tomto případě je to i vidět.

Jak to myslíte?

Když jsme na Tchaj-wan jeli předminulý rok, byla to výprava výhradně pražských politiků z Pirátské strany. Byl tam i Jakub Michálek z Parlamentu, ale jinak to byla magistrátní záležitost.

Když se podíváte na cestu Miloše Vystrčila, už to byli senátoři a já, ale také zástupci všech politických stran, které jsou nyní v opozici. Senátoři tam byli z nejrůznějších okrsků rozprostřených po celé zemi.

Takže jste inspiroval ostatní opoziční politiky?

Už to zjevně nebyla pražská pirátská záležitost, ale více lidí z vícero míst. Věřím, že tahle návštěva inspiruje třeba někoho dalšího v Evropě k tomu, aby se díval na vztahy s Čínou trochu jinak. Ukázalo se, že jejich ekonomická síla ve střední Evropě není tak velká, jak by se mediálně mohlo zdát.

Abyste mohli s Čínou obchodovat, není potřeba, abyste jim servilně podlézali a klaněli se zásilkám na letišti. I bez toho si od nich můžete něco koupit.

Když se zeptám trochu hloupě, kdybyste tenkrát neletěli s Piráty do Tchaj-peje, neletěl by ani předseda Senátu na Tchaj-wan? Byl to podle vás ten impulz, proč letěl?

Těch impulzů tam bylo více. Troufnu si tvrdit, že jsme stáli na počátku řetězce událostí, který v konečném důsledku vyústil tímto.

Co z vašeho inspirátorství mají Pražané?

Jedna věc je mediální prestiž. Praha se vrátila na mapu jako sebevědomá metropole. Vrátili jsme se tam ruku v ruce se všemi našimi sousedy, se kterými jsme podepsali pakt svobodných měst. Vrátili jsme Praze určitou prestiž.

Pak je tady další věc: když se zamyslíte, minulé století bylo érou národních států. Století předtím bylo stoletím impérií. Tohle století bude jednoznačně stoletím měst, protože jejich význam bude z mnoha důvodů narůstat. Budou motory ekonomické síly všech států.

Potom jsou ty hmatatelnější výsledky, kam se dá zařadit plán, že v Praze budeme mít luskouna,