Vláda by takovou aplikaci mohla vytvořit sama, říká maturant, který naprogramoval model šíření koronaviru

Jak proti šíření viru pomáhají roušky? Je nutné si udržovat rozestupy? A jak rychle se virus vlastně šíří? Začátek koronavirové pandemie provázela spousta nezodpovězených otázek. Právě to byl důvod, proč se středoškolák Bertram Škařupa rozhodl naprogramovat vlastní model šíření koronaviru, který měl pomoci k pochopení toho, jak se nákaza vlastně chová. „Napadlo mě, že by vláda mohla nějakou takovou aplikaci vydat sama, protože jen publikují statistiky, ale neposkytují k nim žádné vysvětlení. A to se děje doposud, vláda regulace nepředkládá jednoduše a srozumitelně,“ vysvětluje student, jehož webovou stránku nyní navštěvují především lidé z Japonska.

„V necelých patnácti jsem měl období, kdy mi přišlo, že to, co se učím ve škole, nemá žádné využití,“ popisuje student Bertram Škařupa, jak se propracoval ke své hlavní zálibě. Tou se v posledních čtyřech letech stalo programování aplikací. „Viděl jsem, že se tím dají vytvářet reálné věci. Zkusil jsem to a zůstal u toho, ačkoliv to pro mě ze začátku nemělo žádný benefit,“ vysvětluje.

Škařupa je nyní v posledním ročníku střední soukromé školy Open Gate a čeká ho náročná mezinárodní maturitní zkouška IB. Stejně jako tisíce ostatních školáků a studentů mladíka zasáhla jarní vlna epidemie, která mu kromě distanční výuky přinesla i hodiny času, které trávil doma sledováním informací o neznámé nemoci.

„Ze začátku mi přišlo, že všechny informace jsou velmi odborné, měl jsem jim problém porozumět. Chtěl jsem proto vytvořit