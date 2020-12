Notes: Vánoce na krku a do toho přijde enko s něčím, na co potřebujete skoro celý večer. Stojí ale za to udělat si čas

Ti kdo, nemají předplatné našich tištěných novin a ani si je dnes nestihli koupit třeba v trafice, přišli podle mne o moc. Celé je popsal jediný člověk, Petr Koubský. To už je samo sobě pozoruhodný výkon, zejména proto, že jde o vydání rozšířené. Jenže ono je to především naprosto skvělé čtení. A tak si ho nenechte ujít aspoň na webu.

Petrův text, který by se dal nazvat pokusem o pochopení viru a světa s ním, v sobě má nejen obrovskou erudici, schopnost podívat se na složité věci co nejjednodušeji, vtělit svůj pohled do umně zvolených slov a obratů, ale také hlubokou lidskost. Najděte si v předvánočním čase půl hodinku (někomu možná bude stačit i méně, ale úvaha je to vpravdě vydatná nejen svým obsahem, ale i délkou). Stojí to za to.

Úžasnými ilustracemi, tedy alespoň podle mne, ji doprovodil náš stálý spolupracovník, kreslíř Petr Polák.

A pokud si budete chtít celý ten obraz, který Petr Koubský ve svém eseji nabízí, zarámovat, přiberte si k tomu jeho výběr 170 výroků, jež vám o českém boji s koronavirem řeknou vše, co potřebujete vědět.

Rád bych napsal, že tím máme pro dnešek ten zatracený virus odbytý, ale bohužel to tak jednoduché není.

Stejný autor se ohlédl za děním kolem pandemie v Česku během uplynulých několika dní. Magické číslo R dál nebezpečně roste, takže covid u nás sílí. A to Česko stále patří mezi nejpostiženější země světa. A aby toho nebylo dost, zmocněncem pro očkování jmenuje premiér Babiš sám sebe. Neštěstí prostě nechodí po horách…

Jak jsme na tom a jak na tom pravděpodobně budeme výhledově, si naši politici mohli dnes přečíst v obsáhlé důvěrné zprávě vypracované šéfem Ústavu zdravotnických informací a statistiky Ladislavem Duškem. Deník N ji má k dispozici a kolegové Jan Wirnitzer s Janem Tvrdoňem se jí nemalou část dne probírali. Závěr: Česko nemá šíření nemoci covid-19 vůbec pod kontrolou a nouzový stav problémy nevyřeší.

Ovšem premiér Babiš má – a ještě zřejmě nějakou dobu mít bude – i jiné starosti než sledování vývoje křivek covidového onemocnění. Neodvratně se blíží okamžik, kdy Evropská komise vynese verdikt o jeho případném střetu zájmů. Markéta Boubínová sestavila „jízdní řád“, podle něhož se dá odhadnout, kdy je to možné očekávat a co může následovat.

Spokojen naopak může být premiér Babiš s opozicí. Jen díky ní se ve sněmovně definitivně upeklo snížení daní fyzických osob, kvůli němuž přijde státní rozpočet jen příští rok o sto miliard. To, že jeho koaliční partner hlasoval proti, už jen takový folklor, který málokoho vyvede z míry. Více o pečení daňového balíčku a překvapivě i cukroví, o němž se ve sněmovně též hovořilo, Bára Janáková.

Americký prezident Donald Trump si dopisuje s naší redaktorkou. O čem, to už vám ve svém článku prozradí sama Jana Ciglerová.

Na novou počítačovou hru Cyberpunk 2077, která dnes dost možná „hýbe“ světem vašich dětí, ne-li dokonce vaším, se zevrubně podíval Tomáš Miklica. Pokud jste o ní ještě neslyšeli, přečtěte si, o co (ne)přicházíte.

A na Svatopluka Karáska, svého přítele z disentu, písničkáře a evangelického faráře zavzpomínal v osobně laděném textu Miloš Rejchrt, někdejší mluvčí Charty 77 a duchovní stejné církve. „Když mi kdosi telefonem sděloval čerstvou zprávu o jeho úmrtí, hned jsem vyhrkl ‚novej host k nám vešel na slavnost‘. A když jsem tu novinu zavolal dalšímu kamarádovi, okomentoval to i on týmž citátem z Karáskovy slavné písně o svatbě v galilejské Káni.“

Karásek v jedné ze svých nejznámějších písniček zpíval Řekni ne ďáblu. Socha jednoho takového, Felixe Dzeržinského, zakladatele sovětské tajné policie Čeka a osnovatele rudého teroru, se možná brzy v Rusku vrátí na svůj piedestal. Více o tom Kirill Ščeblykin.

A protože je toto můj poslední letošní notes, chci vám poděkovat za to, že nám zachováváte přízeň, popřát krásné prožití nadcházejících svátků a vše dobré v novém roce.