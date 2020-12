Na slavnost do Káně galilejské dorazil další host, charismatický, a přesto pokorný Svatopluk Karásek

„Narodil jsem se v tramvaji, která cukla, tedy předčasně,“ zaznělo v roce 1964 na jednom z poeticko-hudebních večírků v jídelně Husova bohosloveckého semináře v Praze Jirchářích. Autorem básně a jejím interpretem byl mladý muž zvučného hlasu, Svatopluk Karásek. Tehdy jsem se setkal se Sváťou poprvé a zdaleka jsem nebyl jediný, koho báseň o tramvaji nadchla.

Jak by ne, přece ta tramvaj, z níž se nedá vystoupit, protože má zavřené dveře a chvíli šíleně jede, až se cestující kácejí, ale pak se zastaví a lidé se v ní zabydlují, záclonky si do okének věší a namlouvají si, že někam jedou – to je přece alegorie našeho světa, opravdu našeho, neboť je to „tramvaj nová, vyrobená rukama tatrováků“.

Začátek té básně, z níž si některé věty pamatuji dodnes, ale výstižný není: Karásek se nenarodil předčasně, nýbrž právě včas do doby, kdy ho bylo třeba. Bylo v těch letech málo lidí vnímavého a svobodného ducha, kteří dokázali rozpoznat tehdejší klam a šalbu, postihnout ji neotřelými obrazy a příměry. Ještě méně bylo těch, kdo