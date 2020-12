Kandidátky v rytmu valčíku a polky. Piráti se STAN doladili koalici, rozhodnou jejich členové

Strany vstoupily do jednání o koalici před měsícem, kdy to na svém celostátním fóru odsouhlasili Piráti. Na dnešní tiskové konferenci zástupci obou formací oznámili, že včera večer dospěli k dohodě. „V nejbližších dnech ji předložíme našim stranám. Pokud ji schválí, půjdou spolu do voleb,“ řekl předseda Pirátů Ivan Bartoš.

Koaliční smlouva má 39 stran. Řeší jak programové body, tak samotnou spolupráci stran, místa na kandidátkách a financování. „Součástí jsou programová východiska ve všech resortech,“ řekl šéf poslaneckého klubu Pirátů Jakub Michálek s tím, že koalice má celkem 133 programových bodů.

Piráti budou mít svého lídra v