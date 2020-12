Česko nemá šíření covidu pod kontrolou. Nouzový stav problémy nevyřeší, připouští vláda

Hlavní datový přehled o šíření epidemie dává každý den politikům šéf Ústavu zdravotnických informací a statistiky Ladislav Dušek. Dva dny před Vánoci jim rozeslal navíc obsáhlou prezentaci současné situace a pravděpodobného vývoje.

Deník N ji má k dispozici. A radostné čtení to není: nemoc v Česku nabírá další dech a v prezentaci není nic, co by úplně uklidňovalo –nejlepší čísla spadají do kategorie „zatím ještě dobré“.

Ti z politiků, kteří dnes ráno přeskočili ve více než 80stránkové prezentaci rovnou k závěru, se dočetli: „Původní predikce pracující se scénářem rychlého brždění epidemie dle dat z listopadu 2020: kontrola proti reálným hodnotám z prosince dokládá, že tento scénář již není reálný a epidemie opět zrychluje dynamiku šíření.“

Jako „zatím dobré“ hodnotí Dušek v prezentaci to, že zůstává stabilní počet hospitalizovaných (kolem 4500) a že se nákaza nešíří rychle mezi seniory například v pečovatelských domech – díky antigennímu testování. Horší je, že