Cyberpunk 2077 podává zprávu o možnostech i limitech herního média

Hry jsou specifické médium. Ačkoliv se u nich nabízí srovnávání s filmy, relevantní u audiovizuální stránky, hereckých výkonů či scénáře, jsou od ostatních forem zábavy a umění odlišné. Při vývoji jsou pod podstatně větším tlakem inovací, ale také tlakem interním. Ani film, ani kniha, ani obraz nemůže bobtnat donekonečna – má formální strop, očekávanou délku či velikost, jejíž přesažení se rovná anomálii. Ne tak u videoher, kde se především od sledovaných AAA titulů většinou očekává krok kupředu, vývoj se nezřídka natahuje a je podstatně těžší říci, že je hotovo.

Cyberpunk 2077 je přitom velice sledovaný AAA titul. Jeho vydání ohlásil CD Projekt Red již v květnu 2012. O tři roky později potom toto polské studio vydalo RPG Zaklínač 3: Divoký hon, kterého se prodalo přes 28 milionů kopií, posbíralo řadu cen a přispělo zájmu Netflixu o knižní předlohu Andrzeje Sapkowského. Když tedy vývojáři konečně upřesnili, že Cyberpunk 2077 vyjde v dubnu 2020, stal se okamžitě jednou z nejočekávanějších her roku a po třech odkladech i jednou z prvních her nové generace konzolí. Jen předobjednávek bylo osm milionů a v den vydání ho na službě Steam současně hrálo 1 003 262 zvědavců, což stanovilo nový rekord v rámci her pro jednoho hráče, výrazně překonávající dosavadních 472 962 uživatelů v pět let starém Falloutu 4. Nic z toho samozřejmě nelze zaměnit za hodnocení hry. Vysvětluje to ale, proč