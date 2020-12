Advent v klášteře františkánů. S celerovou pomazánkou a pantofli „Seana Conneryho“

Tisknu zvonek u dveří domku na okraji Liberce. Spolu s námi tu čeká i muž, který přišel prosit o peníze. Otevírá nám představený františkánů Jeroným. Ujímá se žadatele o pomoc a nás předává bratru Bernardovi v řeholním hábitu, který nás vede do vedlejší fary. Je to pět šest metrů. V místnosti je teplo a ostré světlo. Františkánské sestry u dlouhého stolu zdobí s dětmi perníčky. Sestra Jana nás hlučně zdraví. Směje se na celé kolo. Na rozdíl od dětí. Ty mají skloněné hlavy a soustředěně zdobí jeden kousek za druhým. Chystají františkánský betlém. Je třetí adventní neděle a za okny už tma.

Prohodíme pár slov o tom, jaká byla cesta a jak krásné a voňavé všechny ty perníčky jsou. Jeden ochutnávám, zatímco sestra Jana si odvádí mé děti k ostatním. Mě s fotografem už nevnímá. Na první pohled je jasné, že s dětmi se cítí jako ryba ve vodě.

Bratr Jeroným se vrací. Za ním se hrne stále tentýž muž. Je lehce agresivní a snaží se vytlačit slzy. Není to úplně povedená herecká etuda. Jeroným ho znovu odvádí. Za chvíli je zpět. Muž se prý nedal odbýt, tak mu „něco dal“. „Neměl špatný auto,“ glosuje Jeroným. To už jsme v rukou bratra Bernarda. Vede nás do kostela, kde se i v době pandemie denně konají mše svaté.

„V kostele toho moc není. Vybavení je z různých míst. Třeba tyhle lustry sehnal bratr Antonín z nějaké spořitelny. Ale podívejte se na naše zelené židle, ty přitáhl z bývalého sídla krajského výboru KSČ. Kdysi dávno na nich sedávali soudruzi.“ Cingrlátka u stropu se lesknou. Přejíždím rukou po hrubé látce na lavicích. Soudruzi se vysedáváním na nich kupodivu moc nerozmazlovali. Kostel je jednoduchý a pěkný. Za totality tu bývalo skladiště okresního archivu.

Bernard nám vypráví, jak se z něj díky pandemii stal technik. „Mše online je zvláštní. A musel jsem se to od základů naučit. Přišel za námi do kostela sedmnáctiletý kluk a vysvětloval nám, jak se dělají přenosy,“ usmívá se při vzpomínce na krušnější začátky.

Poznamenávám, že první přenos musel být adrenalin. „U první mše jsem nebyl, to jsem byl těsně po hospitalizaci s covidem. Bratry jsem sledoval jenom na internetu,“ odpovídá Bernard. covid-19 měl koncem září. Tehdy museli františkáni komunitu uzavřít, aby nemoc nešířili mezi věřící. „Dostali jsme to dva, já měl průběh trochu horší. Měl jsem