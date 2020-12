Rekordmanku Koubkovou československý sport úplně vymazal, byla totiž mužem, stejně jako několik jejích soupeřek

Mladá atletka Zdena Koubková míří v létě 1930 s celým týmem na soutěž do Polska, když je na hranicích zastaví celníci. „Jeden se dívá střídavě na fotku v mém pase a na mě, radí se s kolegou. Z jeho slov vyplývá, že asi mají problém s mým chlapeckým vzhledem. Dokonce hovoří o skandálním podezření, že naše výprava chce do Polska ilegálně vyvézt mladíka. A tím mám být já!“ zapsala si osmnáctiletá Koubková do deníku.

Atletka to považuje za drzost, ale zároveň tomu rozumí. Už nějaký čas se jí na tváři objevují jemné chloupky. Každý druhý den si je holí, ale tentokrát při balení na strojek zapomněla. Celníci začínají mluvit o nutnosti lékařské prohlídky. Vedoucí atletické výpravy však tuto debatu rychle ukončí a československé atletky mohou pokračovat v jízdě. Koubková tak dostane šanci vyhrát běh na 800 m, skok do výšky a pokořit tehdejší světový rekord v běhu na jeden kilometr.

„Pokud byste si přečetli dobový tisk, byly jí plné noviny. Byla stejně populární jako fotbalisté, kteří byli v roce 1934 druzí na mistrovství světa v Římě,“ říká český sportovní novinář Pavel Kovář, který o Koubkové napsal knihu Příběh české rekordwoman. „Česká sportovní historiografie později Koubkovou absolutně vymazala. A přitom to byla světová hvězda.“

Kvůli mutování odešla ze sboru

Na dobových fotografiích má Koubková plavé vlnité vlasy po ramena, ale postavou i rysy obličeje je více mužem. Čím byla v ženské atletice úspěšnější, tím více pochybností její vzhled vzbuzoval. Koubková se navíc nikdy