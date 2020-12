Sledovací náramky a Vánoce bez skrytého Santy. Hokejové juniory čeká „covidový“ šampionát

Nejlepší čeští hokejisté do dvaceti let navíc viděli své blízké naposledy na začátku prosince, kdy začal reprezentační kemp ve Vyškově. Po týdnu, kdy trenéři Karel Mlejnek, David Bruk a Pavel Trnka vybrali 28 hráčů, odletěl tým do Edmontonu.

„Bezprostředně po příletu jsme každý šli rovnou na svůj pokoj, ve kterém jsme strávili čtyři a půl dne. Od poledne 18. prosince nás vypustili a šli jsme trénovat,“ říká Černý.

Mladí hokejisté se udržovali ve formě i během izolace na hotelovém pokoji. Kondiční kouč Martin Iterský pro ně dvakrát denně pomocí videohovoru připravoval posilovací trénink. Jídlo všichni dostávali před dveře, aby nedošlo ke kontaktu.

„Musím říct, že i mě samotného to překvapilo. Myslel jsem si, že to bude úplně v pohodě, ale