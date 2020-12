Volby 2021: Babiš má šanci na rekord, ohrožuje ho ale opozice. Levici hrozí funus

Česko čekají příští rok velmi důležité volby. Boj o dvě stě poslaneckých křesel už se postupně rozjíždí a jednotlivé strany a hnutí do něj jdou v odlišné kondici. Zatímco hnutí ANO premiéra Andreje Babiše si může připsat rekord, některé strany může hlasování poslat do propadliště dějin. Pokusili jsme se zhodnotit, jak jsou před velkou politickou hrou roku 2021 rozdány karty.

Hnutí ANO vstupuje do roku 2021 jako favorit voleb. I přes jistý pokles preferencí dál s náskokem vede před svou konkurencí. Pokud se volby budou konat v řádném termínu, bude Babišovo hnutí u vlády dvě celá nezkrácená volební období po sobě. To se prozatím podařilo jen sociálním demokratům v letech 1998–2006. Pokud by se však ANO dostalo i do další vlády, byl by to v české politice nový rekord.

ANO, které prozatím nezažilo opoziční roli, si bude chtít na podzim udržet pozici dominantního hráče. Je jen stěží představitelné, že by se premiér Babiš spokojil s rolí opozičního politika a měl na starosti například řízení sněmovního rozpočtového výboru. Sám Babiš opoziční úlohou nepokrytě pohrdá, parlamentní debatu označuje za nutné a zdržující zlo.

Babiš České televizi řekl, že se bude opět ucházet o post volebního lídra. Z jeho strany šlo spíše o žertík neboli moderní mluvou o trolling, protože cokoli Babiš chce, to se v ANO stane.

Babišovo ANO má tak na počátku volebního roku největší podporu, navíc má velmi pevné voličské jádro mezi seniory, kteří k volbám chodí ve velké míře. Podle analytika Pavla Ranochy z agentury Kantar Babiš dokázal na sebe pevně navázat nejméně 22–23 procent lidí.

„Vypadá to, že Andreji Babišovi se podařilo navázat s těmito voliči někdy až emocionální pouto. Dokázal prodat, že je tady konečně někdo, kdo se o ně zajímá, kdo se o ně v těžkých dobách postará. Tihle lidé za ním budou stát pevně a nic s nimi nehne,“ řekl Ranocha v rozhovoru Deníku N.

Podobně širokou voličskou skupinou se žádná další strana chlubit nemůže. Nicméně letos dostalo ANO velké varování v podobě krajských voleb. Hnutí sice zvítězilo v deseti krajích, do vedení se ale dostalo jen ve třech. Ve dvou z nich se navíc bez ANO koalice prakticky nedala složit.

Důvod tohoto výsledku byl prostý. Babišovi