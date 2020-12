Britové „vystupovali z Evropy“ od chvíle, kdy do ní vstoupili. Nejdříve se tam nelíbilo levici, pak zase konzervativcům

Analýza Magdy B. Leichtové: Brexit, největší událost britské politiky posledních let, se chýlí ke konci. Ať už s dohodou o dalších vztazích s EU, nebo bez ní. Můžeme se tedy ptát, co si to ti Britové vymysleli? Odpověď zní: nic, o čem by nepřemýšleli od prvních okamžiků, kdy se k evropskému integračnímu procesu připojili. Cesta k brexitu tak vede až na začátek padesátých let a vlastně ještě dál a je až zarážející, jak málo nového vlastně současné debaty obsahují.