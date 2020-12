Studio N: Co víme o nové mutaci koronaviru

Tyto změny vznikají náhodně, jsou to chyby při přepisu genetické informace. Většina z nich nemá na fungování viru žádný vliv, to znamená, že ho nezesiluje ani neoslabuje. Mutace B.1.1.7 se od svého přímého předchůdce liší v sedmnácti genech. K tak velké náhlé změně zatím nikdy nedošlo. Co to znamená, popisuje ve Studiu N šéf vědecké redakce Deníku N Petr Koubský.

