Zjistili jsme, co je zatím známo o nové „britské“ mutaci koronaviru

Od půlnoci ze včerejška na dnešek platí ve Spojeném království nejpřísnější epidemická opatření od března, a to v době, kdy se naopak čekalo předvánoční uvolnění. V jihovýchodní Anglii včetně Londýna byl zaveden tzv. stupeň čtyři, který svou přísností zhruba odpovídá našim současným opatřením. Většina evropských zemí včetně Česka se různými způsoby začala bránit příjezdům cestujících z Británie. U nás pro takové osoby platí od včerejška povinnost desetidenní domácí karantény, a to se zpětnou platností: měli by ji nastoupit všichni, kdo se vrátili ze Spojeného království během posledních dvou týdnů.

Příčinou je nová varianta viru SARS-CoV-2, o níž premiér Boris Johnson řekl, že je o 70 % nakažlivější než dosavadní varianta.

Co se stalo?

SARS-CoV-2 stejně jako jiné viry neustále mutuje. Každá nová „generace“ se trochu liší od předešlé. Vědci po celém světě jeho změny sledují pomocí sekvenování jeho genomu. Až dosud obvykle zaznamenávali jednu až dvě změny za měsíc. Změny vznikají náhodně, jsou to chyby při přepisu genetické informace. Většina z nich nemá na fungování viru žádný vliv, nezesiluje ho ani neoslabuje.

Mutace VUI 202012/01 (neboli podle jiného systému názvosloví B.1.1.7) se od svého přímého předchůdce liší v sedmnácti genech. K tak velké náhlé změně zatím nikdy nedošlo.

Podíl nové mutace ve vzorcích z jihovýchodní Anglie stále roste. V Londýně prý již dosahuje šedesáti procent. Právě tato skutečnost přiměla britskou vládu k razantní akci. Premiér Johnson a jeho ministr zdravotnictví Matt Hancock nyní čelí kritice, že o nové mutaci věděli řadu týdnů, ale rozhodnutí odkládali až těsně před vánoční svátky.

V čem je mutace potenciálně nebezpečná?

Ze sedmnácti změn v genomu SARS-CoV-2 působí vědcům starosti hlavně dvě konkrétní. Obě se