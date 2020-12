Roušky nedostatkové i nenáviděné, autem k urně i do kotle. Rok 2020 objektivem Gabriela Kuchty

31. ledna 2020, Londýn. Podporovatelé brexitu před Westminsterským palácem oslavují odchod Británie z EU.

Leden 2020, Londýn. „Jsme pryč!“

Březen 2020, Edirne, Turecko. Uprchlická krize na řecko-turecké hranici.

Březen 2020, Edirne, Turecko. Muž, který drží v ruce děcko, není uprchlík. Je to turecký převaděč. Na rozdíl od jiných, kteří za své služby také berou nemalé peníze, on se alespoň opakovaně vydával do proudu řeky, aby pomohl ženám a dětem.

Březen 2020, Edirne, Turecko. Jedním z uprchlíků, kteří se pokusili překročit řeku Marica na turecké straně hranic, byl také Said Rachman. Od hranic ale záhy utíkal zpět do Turecka, protože ho zahnala střelba řecké pohraniční policie.

Březen 2020, Praha. Pandemie je v Česku. Dezinfikování