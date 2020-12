Psycholožka: Žijeme v době narcismu, i v období Vánoc ve vztazích často vládne manipulace

Vánoce mého dětství připomínaly spíš italský film – i když se rodiče měli rádi, na Vánoce se vždycky pohádali. Mohla to způsobit i přehnaná snaha, aby bylo všechno dokonalé?

O Vánocích je všeobecně víc emocí a jsou i více vyhrocené. Když se na svátky sejde rodina, všichni se hodně, hodně snažíme, a když se naše očekávání nenaplňují, jsme popudliví a prchliví. Málokdo dokáže hledat chybu u sebe. Příčinu toho, že mu není dobře, hledá spíše u druhých.

Vánoce jsou vlastně zhuštění toho, jak žijeme celý rok. Rodina, ve které vládne pohoda a respekt, a ne manipulace, prožije stejně i vánoční svátky.

Potřebujeme si hlavně odpočinout, a tehdy je dobré se zeptat, co by udělal člověk, který se má rád, jak by strávil svátky, co by udělal pro sebe. Abychom se zbytečně netlačili do něčeho, co nezvládneme, a abychom potom pod tím tlakem nevybuchli.

Není přirozené, že všichni podvědomě toužíme po ideálních Vánocích?

Toužíme po nich hlavně tehdy, jestliže během běžných dnů strádáme. Když se člověk neumí o sebe postarat ve všední den, kdy má povinnosti, nebo když ve všedních dnech nezažívá nic, co je pro něj naplňující, o to víc se upíná na dovolené a svátky. A když nevyjdou podle jeho představ, je rozčarovaný.

Myslím si, že hodně neplechy udělá právě to, že