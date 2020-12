Testovala jsem rok 2020. Výsledek je pozitivní

Možná na vás jdou s blížícím se koncem roku chmury a přemýšlíte, co všechno jste letos propásli a co možná už nikdy nezažijete. Do čeho všeho hodila pandemie covid-19 pomyslné vidle. To je ale jen jeden úhel, kterým se na rok 2020 můžeme dívat. Pojďme zkusit najít jiný. Pojďme se zamyslet nad tím, čemu všemu jsme úspěšně unikli a co si odnesli a nového se naučili. Snad najdeme i na tomto roce krapet potěšení.

Vezměme to postupně a zavzpomínejme na jaro. V březnu, kdy se obvykle všechno začíná pomalu probouzet a my vylézáme ze svých zimních doupat, jsme byli razantně zastrčeni zpět. Společenský život? Kultura? Kolektivní sporty? Zapomeň na to, člověče! Budeš pěkně sedět doma, ťukat do klávesnice a nakupovat leda tak na dálku. Je pravdou, že v první chvíli byla většina z nás tak vystrašená, že bez většího odporu udělala, co měla. Pak jsme se trochu rozkoukali a zjistili jsme, že zatímco my jsme se pomyslně „postavili doma do latě“, těm, kteří cirkus s názvem Česká republika