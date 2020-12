Jako Darth Vader. Mladá markeťačka odložila klávesnice, nasadila masku a začala pomáhat

Třicetiletá Tereza Harmatová o sobě říká, že je holka za počítač a vždycky bude. Pandemie covidu ji ale přiměla pomáhat v oblasti, která nemá s její profesí nic společného. Po práci a o víkendech chodí jako dobrovolnice do nemocnice a domova důchodců. „Zvykla jsem si na to tak, že mi chybí, když tam nejdu,“ říká po třech měsících zkušeností mezi lidmi bojujícími s nákazou.

Pomáhat chtěla Tereza Harmatová z Prahy už na jaře, kdy se nákaza v Česku objevila. Kvůli nemoci z toho sice sešlo, k dobrovolnictví se ale nakonec dostala s příchodem druhé vlny epidemie, která zemi zasáhla mnohem citelněji. Přihlásila se na jednodenní kurz Červeného kříže a od počátku podzimu pomáhá ve dvou zařízeních.

„Když vidím zdravotníky, v jakém jsou od jara strašném zápřahu, vůbec nechápu, kdy spí a zda vůbec mají nějaký soukromý život. Proto mi přijde dobré jim aspoň trochu pomoci,“ popisuje Tereza v den, kdy má výjimečně volno, aby se mohla dospat, uklidit, nakoupit, zkrátka dohnat vše, co při práci a dobrovolničení nejde moc stíhat.

Přesto chce ve svém nasazení pokračovat. „Budu to dělat, dokud to bude potřeba nebo dokud nevyhořím,“ dodává odhodlaně.

Ve dvojité první linii

Zkušená markeťačka Tereza (v minulosti pracovala i pro Deník N), která studovala divadelní a filmovou vědu, měla z jehel a krve vždycky hrůzu. Přesto se nyní pravidelně a z vlastní vůle ocitá v prostředí, kde se ani jednomu nelze vyhnout.

„Vždycky jsem měla tendenci pomáhat, když je to potřeba, i když to třeba nesouviselo s mojí prací. Například jsem několik týdnů rozvážela po ránu noviny, když byl problém s jejich distribucí,“ popisuje, proč se rozhodla přidat k dobrovolníkům i v době pandemie. „V tomhle případě by moje marketingové zkušenosti k ničemu nebyly, proto jsem šla na kurz a začala hledat, kde mohu pomoci.“

Sehnat dobrovolnické místo ale