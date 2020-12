„Prezident křičel, že ho zradili.“ Trumpovi lidé chtějí, aby zavedl stanné právo a vyhlásil nové volby

Do inaugurace Joea Bidena prezidentem Spojených států zbývá přesně měsíc. Donald Trump ale stále přemýšlí, jak by jeho nástup do funkce zvrátil. Dva z jeho poradců s ním podle zjištění amerických médií na jednání v Bílém domě projednávali nastolení stanného práva, tedy násilné převzetí moci. Ostatní poradci je od toho zrazovali.

Těmi dvěma poradci jsou právnička Sidney Powellová, od které se v minulých týdnech distancoval jak Trumpův právní tým, tak i mnozí republikáni, a generál Michael Flynn. Flynn byl Trumpův první poradce pro národní bezpečnost, poté byl soudem usvědčený ze zatajení kontaktů s Rusy a Trump mu před měsícem udělil milost.

Flynn dorazil na páteční jednání do Bílého domu den poté, co o stanném právu mluvil na stanici Newsmax. Tu nyní Trump propaguje místo Fox News, na niž zanevřel. Podle Flynnova plánu by stanné právo posloužilo prezidentovi k tomu, aby v důležitých státech opakoval prezidentské volby.

„Může využít armádní zdroje a v rozhodujících státech znovu nařídit prezidentské volby,“ radil prezidentovi Flynn. „Lidé mluví o stanném právu, jako kdyby nikdy neexistovalo. Přitom jsme jej využili 64krát.“

Here's Michael Flynn on Newsmax saying that Trump could order "military capabilities" to swing states and "rerun an election in each of those states."

"People out there talk about martial law like it's something that we've never done. Martial law has been instituted 64 times." pic.twitter.com/KNmiAGGiPF

— Aaron Rupar (@atrupar) December 18, 2020