Zachraňujeme životy a přinášíme svědectví. Siempre. Vždy.

Kniha fotografií Martina Bandžáka je svědectvím a vzpomínkou na téměř deset let jeho návratů do komunity Subtiava v odlehlé části Nikaraguy, které MAGNA poskytovala bezplatnou zdravotní péči.

Denisa Augustínová a Martin Bandžák před téměř dvaceti lety založili humanitární organizaci MAGNA s cílem pomáhat lidem při katastrofách a konfliktech, ale také mluvit o tom, čeho byli svědky. Mlčení totiž může zabíjet. V MAGNA věříme, že odhalení nespravedlností přispěje k jejich ukončení. Kromě lékařské pomoci těm nejzranitelnějším nemlčíme o jejich utrpení. Proto vydáváme knihu fotografií z působení MAGNA v Nikaragui. Její koupí zachráníte život.

Siempre jhttps://www.siempre-book.org/preface-cze kniha emocionálních fotografií Martina Bandžáka. Přináší pohled do života a utrpení běžných lidí, žen, dívek, mužů, novorozenců během téměř deset let trvajícího působení humanitární organizace v odlehlé části Nikaraguy – Subtiava. Nejchudším komunitám jsme bezplatně poskytovali lékařskou péči a ošetřili jsme tisíce lidí. Nikaragua má totiž jeden z nejvyšších počtů těhotenství dospívajících žen v celé Latinské Americe. Desítky dívek, kterým jsme pomáhali, porodily první dítě před patnáctými narozeninami.

Jsme přesvědčeni, že musíme za ně i promluvit. Vyprávět jejich příběh.

„Fotografoval jsem 10 let, nafotil jsem 15.000 kinofilmových políček, téměř každé z nich představuje jeden příběh nebo jeho část. Jednoho konkrétního člověka. Do knihy jsem jich vybral 80, například i fotografii 14leté Lucie, která kojí své novorozené dítě a která získala na Czech Press Photo 2017 cenu za nejlepší portrét roku,“ říká autor fotografií Martin Bandžák, který každý exemplář knihy vlastnoručně podepíše.

„Lidé zde mají nadále své sny a touhy, přizpůsobené těžké realitě. Milují se, sní, pracují, bojují s následky nočních můr a odmítají se vzdát. Vidíme, jak naděje a síla lidského ducha překonává překážky a bolest. Sledujeme, jak jednotliví protagonisté hrůz chudoby a zapomnění pokračují ve svém životě. Obrazy v této knize jsou hlubokým, intimním pohledem do jejich světa. Do světa, který rádi vytěsňujeme z naší mysli,“ napsala do knihy o pocitech během působení MAGNA v Nikaragui Denisa Augustínová.

Tato kniha zachrání život. Celý výtěžek směřuje na podporu medicínských projektů MAGNA.

Knihu Siempre můžete zakoupit také v eshopu Deníku N.

Děkujeme Vám za ochotu pomáhat spolu s námi těm, na které dnešní svět zapomíná.