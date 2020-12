Notes: O vakcíně, která je skoro tady, strategii, která tu rozhodně není, a dalších radostech

Hurá, vakcína proti koronaviru už za pár dní dorazí do Česka! Jak je ovšem v naší zemi už tak trochu zvykem, má to své ale. Rozepsala se o tom kolegyně Iva Bezděková. Ačkoliv by do největších tuzemských nemocnic měly první dávky vakcíny doputovat už po Vánocích, nikdo ještě nezačal zjišťovat, kteří zdravotníci se očkovat nechají. Zajímavé absurdum přitom je, že nemocnice čekají na pokyny ministerstva zdravotnictví. To však tvrdí, že žádné takové pokyny k předběžným seznamům zájemců o očkování v řadách pracovníků nemocnic nechystá.

Nedořešených otázek je ale víc – třeba rozvoz vakcín. Pojišťovny totiž výběrové řízení na distributora ještě nevypsaly. Zřejmé pak není ani to, kdy se začnou očkovat chronicky nemocní pacienti. Nesmíme ale zapomínat, že je čas Vánoc, období zázraků a splněných přání. Vzorem nám budiž ministr zdravotnictví Jan Blatný, který navzdory zkušenostem z předchozích měsíců nadále věří, že Česko očkování zvládne bez problémů.

A tématu očkování se věnuje také dnešní Studio N. Jako kontrastní příklad k české zkušenosti zde stojí Německo. Zatímco u nás máme, zdá se, na všechno času dost, u našich sousedů se na vakcinační strategii pracuje od října. Víc o tom, jak se v Německu vyrovnávají se zhoršující se epidemiologickou situací, si můžete přečíst v článku Vánoční lockdown. Nejlepší načasování, jaké si Německo mohlo přát od zahraničního zpravodaje v Berlíně Pavla Poláka.

Existence vakcíny a její brzký příjezd do Česka je sice asi tím největším dárkem, který jsme si letos k Vánocům mohli vůbec přát, v Deníku N jsme si pro vás ale přichystali také několik drobností. Jednou z nich je třeba e-kniha Příběhy moderní novinařiny, jejíž jednotlivé kapitoly jste mohli přes léto potkávat každý pátek ve víkendové příloze Kontext.

Teď si deset příběhů o zajímavých osobnostech, zásadních událostech i nových metodách v oboru můžete stáhnout zdarma jako e-knihu ve formátech epub a mobi.

Pokud byste naopak chtěli někoho smysluplně obdarovat vy, stále platí, že dárkové předplatné se dvěma knihami zdarma můžete pořídit kdykoliv, klidně i na Štědrý den.

Pokud se dá o letošních Vánocích něco říct, pak rozhodně to, že budou jiné než ty, které většina z nás zažila. „U štědrovečerních stolů se letos objeví o dost více prázdných míst. A hledání naděje při nich dá hodně velkou práci,“ píše ve své úvaze o letošních Vánocích Ján Simkanič. “Každý má možnost stát se pro někoho alespoň na chvíli andělem. Ani to nemusí vyžadovat velké oběti, přitom život pak asi dává o něco větší smysl,“ zní jeho vzkaz před svátky.

Co dál by vás z pátečního obsahu nemělo minout?

Klíště, panelák, ploutve, struhadlo či bitevní letoun – to není výsledek práce generátoru náhodných slov, to všechno jsou nelichotivá přízviska, která si vysloužily dva lichoběžníky na plánované přístavbě pražské Invalidovny.

Kolegyně Eliška Černá se v obsáhlé analýze vydává za velké emoce, které kontroverzní plán Národního památkového ústavu vyvolal, a přináší ucelený přehled pádných i méně pádných argumentů, proč dva skleněné bloky k barokní památce přistavit, a proč nikoliv. „Teprve kdyby odpůrci a zastánci přístavby neexistovali, měla by Invalidovna zásadní problém,“ píše trefně autorka a napříč svým textem ukazuje, jak důležité je brát v potaz kontext.

A když už je řeč o kontextu – o víkendu se můžete na stránkách naší víkendové přílohy zamyslet třeba nad tím, proč nám může nekritický obdiv k britským a americkým univerzitám a přebírání jejich modelů fungování spíše uškodit.

Český Oxford? To zní skvěle. Karolína Kašparová ve svém komentáři ale upozorňuje, že tenhle sen má své mouchy. „Měli bychom si dát pozor na to, odkud (anglosaské) univerzity berou prostředky na tak skvělou výuku,“ píše a vykresluje svět, ve kterém obdivované univerzity nejsou tak svobodné, jak se může zdát, neboť závisí zejména na penězích svých studentů a podporovatelů.

Od univerzit se vzdálíme, v zaoceánském prostoru ale ještě chvilku zůstaňme. Donald Trump tráví svůj poslední měsíc v Bílém domě a příští americký prezident Joe Biden postupně představuje svou administrativu. Jedno z nejpozorovanějších míst v ní patří křeslu amerického velvyslance v Číně. Magdalena Slezáková ve svém textu zkoumá, zda by tohle místo mohl obsadit jeden z nejmocnějších mužů Hollywoodu a bývalý šéf Disney Bob Iger a jaký je jeho vztah k Číně.

Rozpočet, rozpočet, rozpočet

Domácí a ekonomickou redakci Deníku N tento týden plně zaměstnávalo schvalování jednoho z nejdůležitějších zákonů roku. Hlasovací mašina hnutí ANO, sociálních demokratů a komunistů se s blížícími volbami rozkližuje čím dál víc, a tak Česku začalo reálně hrozit, že bude muset hospodařit v rozpočtovém provizoriu. To by nebyla žádná legrace a mohl by to být ještě větší problém než schválení rozpočtu špatného. Takový názor zastává bývalý náměstek ministra financí Ladislav Minčič, kterého zpovídal Honza Pavec.

Nakonec ale hlasovací půdorys zůstal stejný. Rozpočet prošel Sněmovnou díky hlasům poslanců koalice a jejích komunistických podporovatelů. Ministryně financí Alena Schillerová totiž kývla KSČM na požadavek přesunu deseti miliard z rozpočtu ministerstva obrany do vládní rozpočtové rezervy. Po schválení ovšem premiér Andrej Babiš prohlásil, že peníze se z ní armádě hned v lednu vrátí. Ta operace ovšem nemusí být až tak jednoduchá. Nepanuje totiž shoda na tom, jestli rozpočtová pravidla dávají vládě nad rezervou zcela volnou ruku, nebo by větší změny musel schvalovat sněmovní rozpočtový výbor. Nejasnosti popsala ve svém textu Hanka Mazancová.

A když už jsme u těch českých poměrů – páteční text Lukáše Prchala zase o kousek víc poodkrývá příběh dvojice rusínských aktivistů, kteří měli dlouhodobě otevřené dveře k prezidentu Miloši Zemanovi a které na konci minulého týdne pustil soud z vazby.

Dohromady policie stíhá z daňových úniků šest lidí a jednu právnickou osobu. Jako na potvoru jde o firmu, která provozuje penzion, pivovar a restauraci v Dašicích, kde česká hlava státu v minulosti opakovaně pobývala. Pánové Ťasko a Džuhan kvůli kontaktům s Hradem v posledních letech způsobili hned několik diplomatických skandálů. Že bychom tu měli další?

Nezbývá nám nic jiného než vám popřát hezký víkend a příjemné počtení.