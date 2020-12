Otevřený rozhovor s mužem, který varoval před Huawei: Sledovali mě Číňané, abych dostal strach. Hrad požadoval tajný spis

Před dvěma lety se na Česko zaměřila pozornost Spojených států i Číny. NÚKIB varoval, že čínské společnosti Huawei a ZTE mohou být pro stát rizikem. Technologické firmy jsou podezřívány ze špionáže pro totalitní Peking a figurují i na sankční listině USA.

Varování NÚKIB premiérovi Andreji Babišovi (ANO) pomohlo k setkání s americkým prezidentem Donaldem Trumpem. Naopak Huawei hrozil Česku žalobami a za technologickou firmu se postavil i prezident Miloš Zeman. Hrad se tak znovu dostal do sporu s mužem, který odmítl udělit prověrku kancléři Vratislavu Mynářovi.

Dušan Navrátil, kterého vláda z postu před rokem odvolala, ve velmi otevřeném rozhovoru popisuje, že se tehdy dostal pod tlak Hradu, premiéra, ale i čínských agentů.

V bezpečnostní komunitě se mluví o tom, že premiér Andrej Babiš vás chtěl odvolat ještě předtím, než jste v roce 2018 vydal varování před firmami Huawei a ZTE. Bylo to ve hře?

Premiér chtěl všude dosadit své lidi. Žádné konkrétní informace jsem ale neměl.

Varování působilo uspěchaně. Chyběla k němu třeba metodika. Webové stránky vašeho úřadu pak byly kolem Vánoc nedostupné. Právě kvůli tomu se o urychleném vydání varování před vaším možným odvoláním hodně mluvilo.

Jsem schopen vám velice podrobně vysvětlit, jak to bylo, a tyto mýty vyvrátit.

Jak to tedy bylo?

V létě 2018 premiér na jednom jednání řekl, že vnímá jako problém, že Huawei zvítězil v zakázce na datová centra pro ČEZ. V září jsem se sešel se zástupci zpravodajské komunity a zmocněncem pro IT panem Vladimírem Dzurillou, kde jsme o tom diskutovali, a shodli jsme se, že by se tento problém měl řešit. Názor byl takový, že by to měl řešit NÚKIB.

Souběžně s tím jsme to vnímali jako problém i u nás na úřadě, a obě tyto iniciativy se tak sešly. Dlouho jsme nad tím přemýšleli a konzultovali to s některými pracovníky z Masarykovy univerzity v Brně a rozhodli jsme se jít cestou varování.

Chápu tedy správně, že celou věc vlastně inicioval premiér Babiš?

Já to tak celou dobu vnímal. V říjnu jsem tedy nachystal materiál, v němž jsme popsali svůj postup, a znovu jsem se setkal s panem Dzurillou. Požádal jsem ho, aby to probral s premiérem. To on udělal a v listopadu mi řekl, že mám zelenou. Nachystali jsme tedy materiál pro Bezpečnostní radu státu, v němž jsme popsali, jak budeme postupovat. Projednalo se to na výboru pro kybernetickou bezpečnost, kde byli zástupci tajných služeb a silových resortů.

A ti vám také dali zelenou?

Nebyly k tomu žádné výhrady. Proto jsme to posunuli Bezpečnostní radě státu. Tehdy jsem byl trochu nešťastný z vás, protože došlo k úniku informací…

Ano, to si pamatuji. První zprávu jsem o tom psal už koncem listopadu.

Přiznám se, že jsem z toho byl nervózní. Tlaky jsem zažil už kolem prověrky Vratislava Mynáře a nechtěl jsem se dostat do podobné situace. Nebyl jsem úplně šťastný, že jste o tom psali.

Bezpečnostní rada státu se konala 6. prosince a náš materiál se tam obšírně diskutoval. Ta problematika je samozřejmě z právního i IT hlediska hodně složitá. Byl problém, aby to členové vlády a zejména premiér pochopili. Diskutovalo se o tom, jakým způsobem postupovat. Určitě se ale neřešilo, že to nemáme dělat.

Takže premiér celou dobu věděl, co se chystá?

Samozřejmě. Předložil jsem návrh usnesení, aby nás Bezpečnostní rada státu pověřila přípravou, a chtěl jsem na to tříměsíční lhůtu. Pan premiér rozhodl, že to předložíme na příští vládě. Vláda byla za sedm dní a pak se ještě o dva dny posunula, a tak jsme na to měli devět dnů. Ve skutečnosti jsme ale na napsání varování měli jen pět dnů. Varování včetně důvodové zprávy, která byla utajovaná, jsme projednali se zpravodajskými službami. Z jejich strany nebyly žádné námitky.

Už se blížíme ke dni D. Vláda zasedala 17. prosince a varování se tam řešilo. Týž den jste materiál zveřejnili.

Vzhledem k tomu, že NÚKIB je nezávislý úřad a může vydávat nezávislá rozhodnutí, jsem nevsázel na vládu, která byla v devět. Ve čtvrt na devět jsem podepsal rozhodnutí. Na vládu jsem přijel a materiál předložil.

Řekl jsem, že jsem to podepsal, než jsem jel na vládu, a následovala asi hodinu a půl dlouhá diskuse. Zásadní problém byl v tom, že většina ministrů nechápala, jak je to varování konstruováno a jak funguje zákon o kybernetické bezpečnosti. Byla to dosti podivná debata, která skončila premiérovými slovy: „Vy už jste