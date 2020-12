Jak Babiš ukázal, že nepotřebuje armádu a možná už ani komunisty

Komentář Jana Wirnitzera: Vláda předvedla po schválení státního rozpočtu usilovnou snahu vzbudit dojem, že peníze na obranu ve skutečnosti vůbec neubrala. Kdykoliv se ale sejdou protiřečící si výroky a zaručené výklady, co bude dál, je bezpečné držet se ne toho, co kdo říká, ale toho, co se stalo: vláda symbolicky ustoupila komunistům jako žádný kabinet před ní.