Opravili ruinu kostela na konci světa. Zkázu a nálety nahradilo současné umění

„Mně se tím splnil velký sen a jsem ráda, že do toho šel manžel se mnou. Původně jsme měli v plánu kostel rekonstruovat ve čtyřech etapách, ale díky covidu-19 jsme vše stihli během jednoho roku,“ říká Renata Kasperová. Líto jí je jen toho, že kvůli koronaviru nemohla po dokončení v kostele uspořádat ani první z plánovaných akcí. Konat se jich přitom mělo hned několik včetně adventního a vánočního koncertu.

Právě díky manželům Kasperovým se dnes do kostela, který byl vybudován v roce 1911 z veřejné sbírky slavětínských občanů, po desítkách let pomalu vrací život – stejně jako do celé obce. „Nikdy by mě nenapadlo vážně uvažovat o tom, že si koupím kostel, když jsme ale viděli