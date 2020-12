„Kamarádi nám volají, že by přijeli na tajno. Buď jako na služební cestu, nebo že se u nás ubytují s rodinou. Ale to nejde, nikdy bych to neriskovala. A nejsem sama, ani chalupáři z okolí by si to nedovolili. Měli jsme tu setkání na zastupitelstvu a všichni do jednoho jsme se shodli, že

Tento článek je exkluzivní obsah pro předplatitele Deníku N. Přidejte se k předplatitelům Jste předplatitel? Přihlaste se Přihlaste se Zapomněli jste heslo? Přihlásit se