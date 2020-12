Díky svým vtipným videím a memům, kterými originálně „vykládají“ Bibli i současnost, a díky svému otevřenému přístupu k víře, církvi a vůbec světu kolem nás se věhlas dvojice mladých evangelických farářů Pastoral Brothers roznesl za hranice jejich farností, do on-line světa. „Pro spoustu lidí to letos nebudou ‚šťastné a veselé‘, chceme je v tom srabu povzbudit, navodit pocit normality a dát možnost se zasmát,“ říkají Karel Müller a Jakub Malý.

Je to na pytel, ale skončí to. S „neseriózními“ faráři o biblických bizárech i české vánoční (ne)pohodě

Čekají nás Vánoce uprostřed epidemie. Velkou část roku jste jako evangeličtí faráři fungovali hlavně online. Podle posledních epidemiologických opatření budou bohoslužby moct částečně probíhat. Jaké budou vaše Vánoce?

Karel Müller: Zatím není nic jisté, žijeme tedy v nejistotě, asi jako každý. Je týden před Vánoci, všechno se může změnit. Ale ať už budou bohoslužby možné, nebo ne, jedno je jisté – pro spoustu lidí to budou hodně smutné Vánoce.

Jakub Malý: Někteří kolegové chystají speciální malé „smutné“ bohoslužby právě pro lidi, pro které to nebudou „šťastné a veselé“. Pro ty, kteří někoho ztratili, pro ty, kteří mají vážné existenční problémy, pro lidi v první linii, kteří už jsou vyčerpaní.

Karel: A vyhořelí. Moje máma dělá na covidové jipce zdravotní sestru, je to masakr. Pokaždé když za ní přijedu na Vysočinu a povídáme si, mě totálně dostane, že s nimi nikdo nepracuje psychoterapeuticky. Ve zdravotnictví je problém s vyhořením i za běžného provozu, natož teď. Dvanáctky, ochranné overaly, umírající lidé. Vidím, jak je máma hrozně unavená.

Tak jako někteří lidé vyhledávají psychoterapii, je pro jiné jistou terapií rozhovor s duchovním. Ve vaší Českobratrské církvi evangelické nemáte přímo institut zpovědi, ale zajímalo by mě, jestli jste letos zažili větší nápor, co se týče potřeby lidí si promluvit?

Karel: V naší profesi obecně potřeba duchovní práce roste. Jedna kolegyně z jižní Moravy mi říkala, že má teď strašně moc pohřbů, intenzivně pracuje s pozůstalými. Ale já sám zvýšení zájmu o pastorační rozhovory nepozoruju. Bude to asi tím, že pracuju s mládeží. Jsou však lokality a skupiny lidí, kde ta potřeba bude silná.

Obecně ale cítím ve svém okolí mezi lidmi únavu, až ztrhanost. Už je to nebaví, už jen chtějí, aby to skončilo. Jinak nás s Jakubem lidé kontaktují přes sítě, jako Pastoral Brothers.

Jakub: Chtějí se svěřit. Internetová anonymita asi pomáhá, přímo by možná nepřišli. My se ale hlavně snažíme přemýšlet, jak naši práci dělat víc terapeuticky – v tom, co říkáme a děláme, co můžeme lidem dát. Nezlehčovat důsledky epidemie, modlit se za ty, kteří to mají nejtěžší, ale zároveň se pokoušet o nějaký pocit normálnosti.

Jak třeba?

Jakub: Během adventu se mezi evangelíky tradičně nacvičují vánoční divadla s dětmi, to v reálu nešlo, a tak se každý sbor snaží o nějakou epidemiologicky přijatelnou formu. My budeme tento týden takovou divadelní vánoční hru natáčet a lidé si to můžou pustit na sítích.

Karel: Chystáme největší biblický bizár – narození Ježíše Krista.

Jakub: Abychom dostáli tradici, ale aby to mělo terapeutický přesah. A aby se lidi i zasmáli.

Karel: Snažíme se navodit známky normality.

Jak bude vypadat ten největší biblický bizár? Kdo hraje Pannu Marii?

Jakub: Já samozřejmě, jsem hezčí! (prohrábne si vousy)

Karel: Naše hlavní dvě postavy budou dva bibličtí andělé, což jsou trochu příšery, mají mít tisíc očí, a když se někde zjeví, řeknou: „Neboj se!“ Prostě žádní prdelatí barokní roztomilí andělíčci.

Jakub: My dva dojdeme k Betlému, máme úkol zvěstovat příchod Boha na zem, Boha jako člověka. Jenže jsme takovej Pat a Mat, takže