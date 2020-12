Studio N: Němci mají plán na očkování už od října. A my? My máme času dost

Už za necelé dva týdny by do Česka měly dorazit první vakcíny proti koronaviru. Nemocnice přitom ještě nezačaly zjišťovat, kteří zdravotníci se nechají očkovat. Jasné není ani to, jestli budou mít v první várce nárok na očkování i chronicky nemocní. Rozvoz vakcín se také zatím stále řeší, pojišťovny totiž ještě nevypsaly výběrové řízení na distributora.