Jako politik bych pro něj ruku nezvedl. Ale řádný rozpočet je lepší než provizorium, říká bývalý Kalouskův náměstek

Ředitel právního odboru Hospodářské komory Ladislav Minčič má k projednávaní státního rozpočtu pro příští rok schizofrenní postoj. Někdejší náměstek vyslaný na ministerstvo financí ODS by pro něj jako politik nehlasoval. V rozhovoru pro Deník N ale vysvětluje, proč je podle něj pro Česko lepší mít dočasně i rozpočet, který neodpovídá chystaným daňovým změnám, než rozpočtové provizorium.

Pravidla rozpočtového provizoria se od těch posledních případů za vlády Miloše Zemana výrazně měnila. Dostali bychom se nyní do neprobádaných vod?

Je to úplně jinak. Zkušenosti z roku 1999 nebo 2000 za premiéra Zemana jsou naprosto nepřenositelné. Tehdy to nahrávalo vládě. Když neprošel rozpočet, nic hrozného se nedělo. Tehdy se postupovalo podle not vlády, neschváleného rozpočtu. Od roku 2001 začala platit nová rozpočtová pravidla.

Letos je situace výrazně horší. Není to jen napětí a hra mezi opozicí a koalicí. Jsou tu objektivní nejistoty kolem základních ukazatelů rozpočtu, kdy nikdo neví, jaká situace příští rok bude. Jestli nebude dramaticky horší než ten letošní. Kdo si na jaře myslel, že druhá vlna bude dramaticky horší než první?

Bylo by lepší nechat projít současný rozpočet neodpovídající chystanému danému balíčku nebo uvrhnout zemi do rozpočtového provizoria?

Pokud