Česko i sousední Německo se stejně jako zbytek Evropy potýkají s pandemií. Obě země ukazují dva naprosto odlišné přístupy ke zvládání krize, které personifikují kancléřka Angela Merkelová a premiér Andrej Babiš. Merkelová jako kancléřka funguje jako moderátorka krize, Babiš se naopak stylizuje do role akčního manažera. Aktuálně chce sám řídit proočkování populace.

Merkelová a Babiš. Jde to i jinak

Dosavadních patnáct let Angely Merkelové v úřadě kancléřky je plných krizí a pro spolkovou republiku zlomových událostí. Všemi prošla stejně: bez emocí a s rozvahou. Když se kupříkladu v roce 2008 hroutil finanční globální systém, ujistila vystrašené Němce, že „jejich vklady jsou v bezpečí“. Není typem politika, který vyhledává kamery, a také není typem politika, který umí svým veřejným vystoupením strhnout.

Rok 2020 je jejím předposledním, který stráví v budově kancléřství v centru Berlína. Tento rok rámují dvě kancléřčina vystoupení, jedno v televizi s poselstvím k občanům, to druhé za řečnickým pultem parlamentu. V nich předvedla, že dokáže vystoupit ze stínu své politické rutiny a oslovit veřejnost v „nejtěžší krizi od konce druhé světové války“, aby ji přesvědčila o nutnosti krajně nepopulárních opatření.

„Je to vážné. Berte to vážně i vy,“ řekla Merkelová v projevu 18. března, který přenášely hlavní německé televize. Do té doby se kancléřka držela zpátky a pandemie koronaviru byla zpočátku veřejnou agendou zejména spolkového ministra zdravotnictví Jense Spahna. Tímto jejím televizním apelem poskočila krizová komunikace spolkové vlády o úroveň výše a koronavirus se stal „Chefsache“, tedy záležitostí šéfky, kancléřky.

Že je situace vážná, nezastíral ani český premiér Andrej Babiš (ANO). Ve svém televizním projevu 23. března prosil veřejnost o podporu a spolupráci. „Rád bych vás proto všechny požádal o trpělivost. O shovívavost. Pandemii tak enormního rozsahu řeší celý svět a my, stejně jako vy, se na to teprve učíme reagovat. Proto nám, prosím vás, odpusťte dílčí chyby nebo problémy,“ řekl premiér.

Toto pokorné vystoupení premiéra před národem však bylo zcela