Než jde zvíře na porážku, prosíme Alláha o dovolení, říká majitel obchodu s halal masem

Nechybělo moc a brněnští muslimové by museli pro halal maso dojíždět až do Prahy. Egypťan Moustafa Gaber Marei ale nechtěl, aby v Brně zaniklo to, co je pro muslimskou komunitu tak důležité, proto krachující obchod s orientálními potravinami odkoupil a zvelebil. Dnes jsou jeho častými zákazníky i Češi. „Ochutnají naše maso a už nechtějí žádné jiné,“ říká Marei.

Pocházíte z Egypta. Jaký byl váš život předtím, než jste se přestěhoval do Česka?

Vyrostl jsem a vystudoval v Alexandrii. To je takové město jako Brno, druhé největší v zemi. Studoval jsem sportovní vysokou školu a po absolvování bakaláře jsem se přestěhoval do Hurghady, kde jsem pracoval jako trenér tenisu. Byl to těžký život, výplata byla malá. Později jsem začal pracovat v turismu jako instruktor potápění a zlepšilo se to.

Tam jste se seznámil se svou ženou?

Přijela tam na dovolenou a po chvíli poznávání jsme si vyměnili kontakty. Potom jsme spolu asi měsíc komunikovali a dohadovali se, co bude s námi dál. Nakonec za mnou přiletěla do Egypta a vzali jsme se.

Po měsíci?

Přibližně, možná to trvalo měsíc a půl. Nám muslimům islám zakazuje vztah se ženou, když to není naše manželka, takže jsou tyhle rychlé svatby běžné. Řekli jsme si, že to zkusíme, a teď už jsme spolu skoro třináct let.

Zůstali jste po svatbě v Egyptě?

Pracovali jsme spolu v potápěčském centru. Ze začátku to bylo trochu náročné, kvůli jazyku, ale zvládali jsme to. Asi po dvou a půl letech manželka otěhotněla a chtěla, aby se náš syn narodil v Česku, tak jsme se přestěhovali.

Vy jste se do Česka nechtěl stěhovat?

Rozuměl jsem jí. Chtěla být nablízku své rodině, aby jí po narození dítěte pomáhala. Ale doufal jsem, že