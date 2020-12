Vakcína může být v Česku už za pár dnů. Nemocnice stále nevědí, koho budou očkovat

Už za necelé dva týdny by do Česka měly dorazit první vakcíny proti koronaviru. Nemocnice přitom ještě nezačaly zjišťovat, kteří zdravotníci se nechají očkovat. Jasné není ani to, jestli budou mít v první várce nárok na očkování i chronicky nemocní. Rozvoz vakcín se také stále ještě řeší, pojišťovny totiž ještě nevypsaly výběrové řízení na distributora.

„Začali jsme očkovat,“ napsal Deníku N radostně český vědec Filip Janků z centra MD Anderson v americkém Houstonu. Jen v tomto centru od úterý poskytli vakcínu od firmy Pfizer prvním více než 600 zdravotníkům. Dalších téměř 5000 vakcín chce centrum podat do konce roku. „Zájem je veliký. Osobně neznám téměř nikoho, kdo by vakcínu vyloženě odmítal,“ říká Janků.

Seznam zájemců o očkování se vytvářel v houstonském centru dlouhé týdny před tím, než byla vakcína dostupná. „Vytvořili jsme odborný tým, který připravil promyšlenou strategii, jak, kde a kdo se bude očkovat,“ vysvětluje český vědec.

V Česku však zatím žádná podobná strategie není ani nevzniká. A to přesto, že by se do největších nemocnic mělo prvních deset tisíc dávek vakcíny dostat už krátce po Vánocích. Nejprve by měli jít na řadu zdravotníci, nemocnice zatím ale stále nevědí, kdo z jejich zaměstnanců má o očkování zájem.

„Je to v řešení, případně připravuje metodiku ministerstvo zdravotnictví,“ odpovídá na dotaz Pavlína Danková, mluvčí pražské FN Motol.

„Seznam zdravotníků, kteří by měli zájem o očkování, doposud nevzniká,“ potvrzuje mluvčí FN Olomouc Adam Fritscher. Seznamy zatím nedělají ani ve FN u sv. Anny v Brně.

„Vaše otázky přicházejí velmi časně a řada témat souvisejících s očkováním je právě v tyto dny v diskusi,“ napsala mluvčí FN Královské Vinohrady Tereza Romanová.

Také FN Hradec Králové zatím neví, kolik lékařů a sester se nechá očkovat. „V první dávce by mělo do naší nemocnice dorazit zhruba 300 až 500 vakcín, zatím čekáme na instrukce ministerstva zdravotnictví. Pokud by naši zdravotníci neměli zájem, pak vakcíny určitě použijeme jinak,“ říká náměstek nemocnice Zdeněk Tušl.

Samotné ministerstvo zdravotnictví přitom nechává tuto agendu na jednotlivých zdravotnických zařízeních. „Nechystáme žádný konkrétní pokyn pro nemocnice, co se týče předběžných seznamů zájemců o očkování. Ani nevíme, k jakému užitku by byl. Je to věcí jednotlivých nemocnic,“ řekl Deníku N Roman Chlíbek, vedoucí pracovní epidemiologické skupiny ministerstva zdravotnictví a předseda České vakcinologické společnosti.

Budou se v prosinci očkovat pacienti? Možná ano, možná ne

Na první dávky vakcín přitom čekají už někteří chronicky nemocní. Sedmašedesátiletá Ladislava Beránková má vedle cukrovky také ischemickou chorobu srdeční. Nákaza by pro ni mohla být fatální. „Určitě bych se nechala očkovat co nejdříve,“ říká.

Zatím ale neví, kam se může hlásit. Uvítala by, kdyby už vznikaly pořadníky, kde by se zájemci mohli zapisovat. Ministerstvo zdravotnictví říká, že takové seznamy mohou nemocnice teoreticky vytvářet už teď.

„Ano, tato možnost je. První dávky vakcín jsou sice primárně určené zdravotníkům, nemocnicím, které by vakcíny nevyužily, ale nebrání nic v tom, aby očkovací látky nabídly svým rizikovým pacientům,“ říká Chlíbek.

Samotné nemocnice ale zatím s ničím takovým nepočítají. Opět se odkazují na to, že nemají potřebné informace z ministerstva. „Čekáme na jednotné instrukce a informace a budeme postupovat v souladu s nimi a filozofií ministerstva zdravotnictví,“ říká mluvčí FN Olomouc. „Musíme vycházet z pokynů ministerstva, takže to je spíše dotaz na ně,“ odpovídá mluvčí FN u sv. Anny v Brně Dana Lipovská.

Kdo bude vakcíny rozvážet? Pojišťovny ještě nevypsaly výběrové řízení

Evropská léková agentura (EMA) by měla schválit použití vakcíny už 21. prosince, krátce poté se začnou očkovací látky rozvážet po jednotlivých evropských zemích.

„Firma Pfizer má evropský sklad v Belgii. Do Česka tedy povezou vakcínu belgičtí pracovníci na adresy, které od nás budou dostávat. Domnívám se, že půjde o převoz kamionem,“ říká Chlíbek.

Vakcína od firmy Pfizer je náročná na přepravu i skladování, musí se uchovávat v teplotách kolem 70 stupňů pod nulou.

Pfizer ji proto bude na určená místa rozvážet sama. „Pracovníci firmy rozvezou očkovací látky až na místo určení, náklady na transport jsou v ceně vakcíny,“ dodal šéf ministerské epidemiologické skupiny s tím, že čeští distributoři by tuto hluboce zmraženou vakcínu rozvážet neměli.

Největší distributor očkovacích látek, firma Avenier, ale tvrdí něco jiného. „Byly nějaké informace o tom, že část vakcín přiveze přímo Pfizer, ale zatím nebylo specifikováno, kterou část té distribuční cesty výrobce zajistí. Jestli jen do velkých skladů, nebo i do dalších jednotlivých menších center,“ řekl Deníku N Martin Nesrsta z firmy Avenier. Nevyloučil přitom, že už se jeho firma na rozvoz hlubokozmrazených vakcín do jednotlivých zařízení materiálně a personálně připravuje.

V dalších měsících by přitom měly do Česka dorazit i vakcíny od dalších firem (například od společnosti Modena), které se už mohou převážet při podobných teplotách jako ostatní očkovací látky. Zatímco jiné země už mají vymyšlenou strategii pro rozvoz různých typů vakcín, u nás se zatím úřady nezačaly ani připravovat. „Výběrové řízení na distribuci vakcín proti koronaviru ještě nebylo vypsané,“ potvrdil Deníku N bez dalších podrobností mluvčí Svazu zdravotních pojišťoven Ivo Měšťánek.

Výběrové řízení nevypsala zatím ani VZP, znění zadávací dokumentace teprve připravuje.

Nemocnice zjišťují, jestli mají dost mrazáků

Kvůli náročnému způsobu skladování vakcín by si měly velké, státem řízené nemocnice vyčlenit či pořídit speciální mrazicí boxy. Do FN Motol dorazí už tento pátek a mělo by se do nich vejít až 100 tisíc dávek. Problém není ani ve FN u sv. Anny v Brně, kde mají připravené tři ambulance s mrazicími boxy, které používá tamní Mezinárodní centrum klinického výzkumu, ale je v nich prostor i pro vakcíny. I tato nemocnice je schopna přijmout kolem sta tisíc vakcín. Připravená je i Všeobecná fakultní nemocnice v Praze, která vyčlenila dva boxy.

Z ostatních oslovených nemocnic ale žádná konkrétní informace nepřišla. Buď neodpověděly vůbec, nebo jen sdělily, že problém řeší. Ministerstvo zdravotnictví přitom předpokládá, že se vakcíny budou rozvážet do všech krajů.

Podle resortu si ale nemocnice poradí. „Některé nemocnice to řeší tak, že budou mít vyčleněný jeden mrazicí box o velikosti 300 litrů, který bohatě stačí. V případě potřeby lze toto zařízení dokoupit, stojí ale kolem 120 tisíc korun,“ řekl Deníku N Chlíbek.

„I kdyby některé nemocnice tento box náhodou nesehnaly, nebude to tolik vadit. Firma přiveze vakcíny v boxech, v nichž látka vydrží při požadované teplotě až 30 dní. Takže i kdyby zařízení neměla mrazáky ihned po dodávce, nějakou dobu vystačí s firemními boxy, akorát si budou muset zajistit dodávku suchého ledu,“ dodává vakcinolog.

Německo připraveno, čeká se jen na vakcínu

V některých evropských zemích přitom už několik týdnů přípravy na očkování probíhají. Německo třeba hlásí, že mají vše potřebné nachystané a chybí už jen vakcína. Po celé zemi vzniklo na 400 vakcinačních center, očkovat se bude i na letištích, stadionech nebo v koncertních halách. Server iRozhlas popsal, že v Německu budou fungovat i tři speciální pojízdné stanice, takzvané Impfbusse neboli „očkovací autobusy“ a mobilní očkovací týmy. Tamní úřady sehnaly potřebné mrazáky dva měsíce předem.

Zatímco Němci na podrobné národní vakcinační strategii pracovali od října, Česku má plán očkování vymyslet soukromá společnost Ernst and Young. Co konkrétně bude v rámci zakázky za 800 tisíc korun pro ministerstvo zdravotnictví zpracovávat, firma říct nechce.

„V tuto chvíli můžeme pouze potvrdit, že na studii připravenosti českého zdravotnictví na distribuci vakcíny pro ministerstvo zdravotnictví pracujeme. Stejně jako u všech projektů, které pro naše klienty zpracováváme, nemůžeme detaily komentovat,“ sdělila Lucie Firlová z této společnosti.

Ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) přesto věří, že Česko očkování zvládne bez problémů. „V rámci České republiky bude zhruba 200 očkovacích center, kolem pěti tisíc praktických lékařů v ordinacích, kteří se budou na očkování podílet. Česká republika bude vakcinovat, bude vakcinovat včas a bude na to připravená,“ prohlásil ve středu ministr.

Cesta vakcíny Pfizer do Evropy Už 21. prosince by měla vakcínu společností BioNTech/Pfizer schválit Evropská léková agentura (EMA). Pak musí očkovací látku autorizovat Evropská komise, což se má stát 23. prosince. Další procedury už budou záležet na členských státech. Evropská komise bude ale centrálně řídit distribuci dávek, které jménem členských států od výrobců objednala a předobjednala. V případě vakcíny BioNTech/Pfizer zatím EK podepsala smlouvu na 200 milionů dávek s možností dokoupení dalších 100 milionů. Šéfka Komise dnes uvedla, že vakcinace začne ve všech členských státech 27., 28. a 29. prosince. Dosud se spekulovalo o jednom Dni V (V-Day), kdy měla odstartovat vakcinace ve všech členských státech, nově ale Komise mluví o maximálně třech dnech. Samotné rozvážení dávek do centrálních skladů jednotlivých zemí by mělo začít podle mluvčího Komise Erica Mamera 26. prosince. Členské státy by měly dostat vakcíny za stejných podmínek a podle počtu obyvatel. Německo chce podle ministra zdravotnictví Jense Spahna s vakcinací začít už v neděli 27. prosince. V prvních distribučních várkách by více než osmdesátimilionová země podle Spahna měla dostat 400 tisíc dávek vakcíny. Hned 27. prosince chce začít podávat vakcínu i Rakousko, oznámil dnes kancléř Sebastian Kurz. Do konce roku by se v alpské zemi mělo distribuovat zhruba 10 tisíc dávek vakcíny.

S přispěním Markéty Boubínové

