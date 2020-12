Na tuhle bezmeznou krásu jeden život nestačí, říká romský klavírní virtuos Tomáš Kačo

Mladý český Rom fascinuje mezinárodní publikum fúzí gypsy nostalgie i nekonvenčního pojetí klasiků. V jeho životě prý není místo pro předsudky, ani ty hudební. Vedle Chopina si klidně vychutná i Justina Biebera: „Hudba nejsou noty, nýbrž emoce.“

Ze svého amerického domova pustil před dvěma lety do světa album s názvem My Home. Je na něm i píseň, kterou mu v dalekém Novém Jičíně kdysi zpívala babička. Když se na ni elegantně oblečeného, zdravě sebevědomého mladého muže ptám, očividně zjihne. „Tu nebudete znát. Je v romštině. Naše písničky jsou jiné, než na co jste zvyklí z českých nebo amerických písní. Jsou o umírání, o nešťastné lásce, o tom, jak se lidé podvádějí, o žalu. Připomínají tak trochu gospel. Ti, kdo je zpívají, si v nich stěžují na to, jak mají na tomhle světě těžký život, dávají to za vinu Pánu Bohu a zároveň mu děkují za dobré věci, které je v životě potkaly. Často nemají šťastný konec.“

Jeho vlastní život se k nešťastným koncům zatím rozhodně neubírá, ačkoliv na počátku toho téměř až pohádkového příběhu stála mnohá protivenství. Narodil se do romské rodiny v Novém Jičíně, která se postupně v malém bytě rozrostla na dvanáct dětí. Otec jednou přitáhl domů starý, rozvrzaný klavír. „Koupil ho někde za padesát nebo sedmdesát korun. Sám na něj uměl hrát jen třemi prsty, a když mi bylo asi pět, naučil mě pár akordů,“ vzpomíná pianista, který dnes vystupuje na pódiích v Evropě i Americe. „Seděl jsem u kazeťáku a pořád dokola si pouštěl romské písničky, které jsme s mámou tehdy poslouchali. To byla