BIS i Česko čeká zatěžkávací zkouška. „Pokud Koudelka neprojde, ukáže to na rozklad státu,“ varuje expremiér Sobotka

Na jaře nového roku začne souboj o jméno nového ředitele Bezpečnostní informační služby (BIS). Odborníci varují, že prezident Miloš Zeman (a jeho okolí) se bude snažit výběr ovlivnit, i když to ze zákona nepatří do jeho pravomoci. Prezident dává otevřeně najevo, že si nepřeje, aby ve funkci dalších pět let pokračoval Michal Koudelka. Pokud Zeman tento střet vyhraje, půjde o rozklad základních funkcí státu, varuje expremiér Bohuslav Sobotka.