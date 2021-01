Nabídek práce bude stále dost. Možná ale v jiném oboru a za méně peněz než dříve

Najít práci bude letos obecně složitější. Zároveň by se lidé, kteří ji hledají, měli připravit na to, že nebudou mít příliš prostoru k vyjednávání o výdělku. Výjimkou je pouze několik oborů, shodují se experti. Ti zároveň radí, na co by se měl připravit člověk, který se v roce 2021 vydá na pohovor.