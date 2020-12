Notes: Západ se ptá na Dukovany, Babiš nemá rozpočet a novinář porazil pornogoliáše

Německo podle zjištění Lukáše Prchala ztratilo trpělivost a jeho vysoce postavení diplomaté se svých českých kolegů v Bruselu zeptali přímo – připravuje Česká republika tendr na Dukovany tak, aby ho vyhrálo Rusko? Není divu, když vláda na jedné straně zdůrazňuje bezpečnost, na druhé ale stále připouští možnost, že se o strategickou zakázku budou smět ucházet i firmy ze zemí, které se k Západu staví nepřátelsky.

Sněmovna celý den bezvýsledně jednala o státním rozpočtu. Do historie možná vejde nápad Andreje Babiše, aby opozice na chvíli odešla, a vládní poslanci tak mohli rozpočet nerušeně schválit. Toto řešení, jak protlačit návrh bez potřebné podpory, je rozhodně inovativnější než toustový chleba z Penamu. Nicméně, jak píšou Jan Tvrdoň a Hana Mazancová, opozice to Andreji Babišovi zase zkazila a KSČM podmiňuje svou podporu zkrácením peněz pro armádu.

Nač potřebuje armáda deset miliard, o které chtějí komunisté její rozpočet snížit, popisuje Jan Wirnitzer. Jde především o nové houfnice, pásová bojová vozidla pěchoty a protiletadlový raketový systém.

Na rozdíl od tahanic o rozpočet ve Sněmovně běželo zasedání Rady ČT jako na drátkách, píše Hana Mazancová. Předsedou rady se podle všeobecného očekávání stal Pavel Matocha, jeden z oblíbenců mimo jiné třeba Tomia Okamury. Matocha před měsícem po ČT požadoval seznam novinářů, na které chodí nejčastěji stížnosti. Co s ním chtěl dělat, neupřesnil.

„Studená voda mě zachránila“, říká v rozhovoru s Davidem Janeczkem otužilec Filip Jícha, který se připravuje na závod v plavání v ledové mořské vodě na Špicberkách. Před šesti lety přišel o firmu, kouřil čtyřicet cigaret denně a vážil přes sto dvacet kilo.

Půlnoční mše, silvestrovské oslavy, návštěvy příbuzných, lyžování – co vše z obvyklých aktivit bude na závěr roku možné a co ne – alespoň podle aktuálně platných pravidel –, rekapitulují Jan Wirnitzer a Hana Mazancová.

Pokud používáte software SolarWinds, zbystřete pozornost a přečtěte si, jak si ochránit počítačový systém. Mirek Tóda popsal pozadí masivního hackerského útoku na klíčové americké instituce, který byl pravděpodobně vedený z Ruska.

Jana Ciglerová v Americkém týdeníku popsala úspěch novináře deníku New York Times, který článkem o zneužívání dětí v pornografii dokázal přinutit jednoho z největších poskytovatelů pornografického obsahu na světě ke smazání milionů videí.

Slovenské ministerstvo zdravotnictví vypracovalo detailní plán očkování proti onemocnění covid-19. Bude probíhat v 79 centrech, z nichž každé zvládne naočkovat 500 lidí denně. Začít by se mělo po Novém roce. Česká republika zatím podobný plán nemá.

Co se píše jinde:

Velká Británie během týdne naočkovala víc než 130 000 lidí proti koronaviru. Píše o tom web veřejnoprávní BBC, její článek je také skvělým rozcestníkem k mnoha dalším textům o mamutí a zatím skvěle běžící akci. Co na to naše Country for the Future?

Server Seznam Zprávy informuje o pivu za tři tisíce korun, není to ale reportáž z žádného snobského baru, nýbrž článek o pokutě pro Miroslava Kalouska. Ten, jak známo, si dal pivo během čekání na zabalení jídla v restauraci, která ho dovnitř neměla pustit. Šéf poslanců TOP 09 podle Seznamu pokutu obratem zaplatí.

Maďarský nezávislý zpravodajský web Direkt 36 zjistil, že firma otce premiéra Viktora Orbána dodává své produkty – stavební komponenty z betonu a drceného kamene – mnohem dráž než konkurence, někdy i o vysoké desítky procent. Přesto je velmi úspěšná, především ve státních zakázkách.

Muslimští konvertité – tedy věřící, kteří nebyli v islámském náboženství vychovávaní od narození – tvoří ve Velké Británii pouhá čtyři procenta všech muslimů, ale mezi radikálními džihádisty je jejich podíl trojnásobný, celých dvanáct procent. O tom, proč jsou náchylnější k radikalizaci, píše týdeník Economist.

V zítřejším tištěném Deníku N najdete:

„Připravujete Dukovany pro Rusy?“ ptá se Západ Česka

Statisíce podpisů pro hnutí Lidé PRO jsou v nedohlednu

Přehledně: Jak budou vypadat vánoční svátky za covidu

Proti Putinovi se spojím s kýmkoliv, říká Oleh Sencov

Jourová: Nelegální online obsah brutálně ovlivňuje reálný svět

„Nový PES“ nedává smysl, tvrdí autoři

Jak se rodila Solidarita v Polsku

Má se z pražské Invalidovny stát kosmický člun?

Ceny PCR testů se liší i o více než tisíc korun

Pokud se vám zdá, že nic není a už nikdy nebude jako dřív, tak vás možná potěší následující zpráva – Jaromír Jágr je po 284 dnech opět na ledě. V době uzávěrky Notesu měl za sebou dvě třetiny zápasu svého Kladna proti Jihlavě a žádný gól.

Ze středečního Notesu je to vše, prožijte zbytek týdne ve zdraví a v maximální možné pohodě.