Pravicová koalice v Praze přeskupuje síly a řeší odvolání Hřiba. Naráží ale na realitu

Že Zdeněk Hřib pražským občanským demokratům vadí, není žádné tajemství. Dlouhodobě kritizují jeho kroky i vystupování. Věnuje se podle nich spíše marketingu než politice.

Kritizují jej ale i jeho koaliční partneři z TOP 09 – nejhlasitěji předseda zastupitelů Spojených sil pro Prahu Jiří Pospíšil, který si opakovaně stěžoval, že mu současné uspořádání ideologicky ani personálně zcela nevyhovuje.

Když pak ODS, TOP 09 a lidovci oznámili spolupráci před sněmovními volbami, začalo se řešit, jak se nové spojenectví promítne do pražské politiky. Tam totiž TOP 09 a občanští demokraté stojí proti sobě. ODS sice volby vyhrála, skončila ale v opozici, TOP 09 se v rámci Spojených sil pro Prahu naopak dostala do vedení města a získala náměstka a radního.

To by nejsilnější člen nové celostátní koalice chtěl nyní změnit. Jak upozornily Seznam Zprávy, části občanských demokratů vadí, že ODS postoupila post lídra společné koalice v hlavním městě TOP 09, respektive její předsedkyni Markétě Pekarové Adamové. V rámci vyjednávání tak zazněla i myšlenka, že by se změnilo rozložení sil v pražské koalici, která by se zbavila Hřiba.

Zastupitelé za ODS se proto na jednání klubu dohodli, že na obrysech celostátní koalice sestaví společný zastupitelský klub. Ke 14 členům ODS by se přidalo osm zastupitelů za TOP 09 a také Jan Wolf, jediný člen křesťanských demokratů v zastupitelstvu.

Dohromady by tak nový klub měl 23 členů, stal by se největším v zastupitelstvu a nárokoval by si post primátora. Podle usnesení pražských zastupitelů za ODS, které má Deník N k dispozici, by přitom strana na tento post