Naděje je ze znalosti, ne z víry, říká o vakcínách a protilátkách proti covidu imunolog Hel

21. prosince Evropská léková agentura doporučila první vakcínu pro celou EU, o dva dny později to potvrdí Evropská komise a po Štědrém dnu do členských států včetně Česka zamíří první konvoje s dávkami.

Tato vakcína od firem BioNTech/Pfizer se ovšem musí přepravovat a především skladovat ve speciálních podmínkách. Víc než 5 dnů zvládne bez poškození jen v chladu pod -70 stupňů Celsia. Po této vakcíně by ale měly následovat další, a některé z nich už nebudou tak „citlivé“. Deník N mluvil o vakcínách s předním česko-americkým imunologem Zdeňkem Helem.

Vakcíny proti koronaviru SARS CoV-2 jsou teď jedno z velkých témat. Brzy se v celé EU rozjede podobná obrovská logistická operace, jaká už je teď v USA či v Británii. Vakcín je několik typů a výrobců ještě mnohem větší množství.

Já se vakcínami zabývám už mnoho let, teď například hodnotím různé granty právě na výzkum vakcín. Lidé si často neuvědomují, že vyrobit vakcínu není vůbec problém. Průměrný vědecký pracovník to ve specializované laboratoři zvládne během několika dnů či týdnů. V podstatě stačí objednat přípravek dle požadavků u nějaké firmy, ta to namíchá za pár dolarů. My to potom napícháme do myší a teoreticky máme vakcínu. Proto je těch vakcín tolik, proto to chtěli dělat i v Česku.

Obrovským problémem je ale to, co přijde potom, tedy vyzkoušet to na lidech a ověřit a zajistit bezpečnost té vakcíny a její protektivní účinnost. Jde se přes tři fáze, třetí fáze je jednoznačně nejhorší a nejsložitější, potřebuje čas a to je bohužel