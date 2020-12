Už i Slovensko má očkovací plán. Ví, koho a kdy naočkovat a kolik zřídit vakcinačních center

Slovenské ministerstvo zdravotnictví předložilo vládě detailní národní strategii očkování proti onemocnění covid-19, která podrobně popisuje plán očkování populace. Začít by se s ním mělo po Novém roce a podle plánů vlády premiéra Matoviče by mělo trvat až do konce roku 2021.

„Materiál byl schválen, ale připomínky bude ještě projednávat na nejbližším zasedání tým odborníků a následně se zapracují. Pak budeme komplexně informovat,“ řekla mluvčí ministerstva zdravotnictví Zuzana Eliášová.

Slovenské očkování bude rozděleno do čtyř vln. Nyní jsou známy už i detaily celé logistiky, včetně toho, kde a jak se lidé budou očkovat.