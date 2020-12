Dokud nebude vakcína, život se k normálu nevrátí. To opakovaně říkala Němcům kancléřka Angela Merkelová už od jara. Země, která si před Vánoci naordinovala kvůli rychle se šířící nákaze koronavirem tvrdý lockdown, je nicméně dobře připravená. V Německu vzniklo na 400 očkovacích center. Národní vakcinační strategii má spolková republika už od konce října.

Stovky očkovacích center připraveny, plán hotový od října: Německo chce začít očkovat do konce roku

Město Berlín sice stále neví, co s ním, ale je rádo, že ho má. Zvlášť v mimořádných situacích, jakou je třeba koronavirová krize. Na letišti Tempelhof už dvanáct let nepřistávají žádná letadla. Na ranvej chodí lidi jako do parku, běhat nebo na procházky. Hangáry a odletové haly jsou víceméně prázdné. Ne však v oněch mimořádných situacích.

Během migrační krize ukrývala tato rozlehlá stavba ze 30. let jeden z největších uprchlických táborů v Německu. Teď nechala berlínská radnice vybudovat v památkově chráněném komplexu budov jedno z šesti vakcinačních center, ve kterém se bude za velmi nízkých teplot skladovat dlouho očekávaná vakcína.

Evropská léková agentura EMA by mohla už