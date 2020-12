Měl jsem 124 kilo a kouřil čtyřicet cigaret denně. Zachránila mě studená voda, říká otužilec. Čeká ho závod za polárním kruhem

Expedice za polární kruh měla proběhnout letos, ale byla odložena na příští rok?

Přesně tak. Termín zůstal stejný, což znamená, že na Špicberky poletíme na začátku května. Celá akce je pořádána mezinárodní organizací zimního plavání (International Ice Swimming Association), která pořádá soutěže po celém světě. Něco podobného už uspořádali na Antarktidě. Teď se poplave na severu za polárním kruhem. Když jsem viděl záběry z první expedice, začal jsem se snažit, abych se dostal do té druhé.

Poplaveme i se synem, který dostal výjimku, protože jako nezletilý nesmí podle mezinárodních pravidel plavat více než 500 metrů. Pokud se mu podaří doplavat, stane se nejmladším plavcem na světě, který zaplaval měřený kilometr za polárním kruhem.

Poplavete stejnou trať?

Ano. Na původní termín se mnou měla letět manželka jako podpora. Jenže i ona se mezitím začala otužovat, takže budeme mít takové rodinné plavání.

Co člověk musí udělat pro to, aby se dostal na tuto expedici?

Musel jsem zaplavat kvalifikační pokus, což je kilometr ve vodě pod čtyři stupně, který musíte zvládnout za čas, stanovený mezinárodní asociací. Potom záleží, jak rychle se na expedici přihlásíte.

Vaše manželka a syn museli také zaplavat kvalifikační limit ve studené vodě?

Ano. Můj syn i já závodíme v zimním plavání, které je součástí dálkového plavání – každý týden se plavou závody na oficiálních tratích. Díky tomu mohl poslat výsledky mezinárodní asociaci a dostal se na expedici.

Jak se člověk musí připravit na závod za polárním kruhem?

Vzhledem k tomu, že nemáme v Česku moře, úplně připravit se na to asi nedá. Podle mého názoru musí člověk být odolný proti chladu a musí tu odolnost trénovat. Techniku a samotné plavání může člověk natrénovat i v relativně teplé vodě, protože v té studené toho příliš nenatrénujete. Když to přeženu, ve studené už je to boj o holý život. Ale pohyby musíte mít zautomatizovány – návyky získáte v teplé vodě, ve které je potřeba naplavat hromadu kilometrů.

Tělo ale ve studené vodě reaguje jinak, ne?

To máte pravdu. Motorika je jiná a obecně člověk ztrácí strašně rychle energii. To, co naplavete v teplé vodě, si musíte ve studené vydělit