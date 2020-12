Místo gentlemanských dohod obří sankce. „Nelegální online obsah brutálně ovlivňuje reálný svět,“ říká Jourová

Nový digitální balíček se skládá z Nařízení o digitálních službách (Digital Services Act) a Nařízení o digitálních trzích (Digital Markets Act). Co zásadního pro běžného uživatele přináší především první z nich, které se ho dotkne více?

My jsme hrozně dlouho žili v systému, kdy platformy využívají data uživatelů, využívají ten prostor pro prodej reklamy a pro prodej zboží a všeho možného. Jedou podle svých pravidel a neberou moc ohled na to, jaké panuje právo a pravidla v Evropské unii.

Takže Nařízení o digitálních službách navrhuje zvýšit odpovědnost platforem za obsah. Ne že by byly právně zodpovědné za obsah, který tam mají, ale mají mít povinnost detekovat nelegální obsah. Týká se to dětské pornografie, terorismu a nenávistných výhrůžek a projevů.

Platformy musí takovýto obsah odstranit, a zároveň mají povinnost spolupracovat s národními orgány. Potřebujeme součinnost s členskými státy a s jejich policií či prokuraturou.

Na to se dlouho čekalo, protože my jsme zatím fungovali jenom v rámci gentlemanských dohod, které podepsaly Facebook, Google, Microsoft a Twitter. A to se bavíme o čtyřech platformách, ale platforem je v Evropě více než 10 000. Musíme se dopracovat k tomu, abychom dali právně závazná pravidla, aby platformy měly podle čeho fungovat a aby se zvýšila jejich zodpovědnost.

Nicméně dětská pornografie, terorismus a nenávistný obsah jsou nelegální už nyní. Co se tedy změní?

Tyhle věci jsou nelegální už dekády, to máme v trestních zákonících všech evropských států – tohle je nelegální obsah. Uvedu příklad. Když někdo načmárá na plot hákový kříž, majitel je okamžitě policií požádán, aby to odstranil. A přitom ten hákový kříž vidí třeba jen několik desítek lidí.

Zatímco když se to objeví na internetu, dlouho se mělo z nějakého podivného důvodu za to, že