Testovat budu, mnozí kolegové též, říká lékařka. V seznamech nejsou, bojí se, že jim linky zahltí stovky zájemců

Začíná dobrovolné plošné (antigenní) testování. Zdarma pro každého, kdo projeví zájem. Přesněji řečeno: pro každého, kdo projeví zájem a dokliká se volného termínu v rezervačním systému (bude-li fungovat). Do testování se zapojí i část praktických lékařů, jako například Ludmila Bezdíčková. Od jarní vlny patřila k hlasitým kritikům některých vládních postupů, zároveň se také díky její aktivitě daly některé věci do pohybu. Kolik lidí zvládne otestovat? Jak zajistí bezpečný chod ordinace? Proč mnozí její kolegové testovat nebudou?

Dělaly jsme spolu rozhovor začátkem letošního března, byla jste jedna z prvních lékařek a lékařů, kteří se hlasitě opřeli do vlády, která slíbila ochranné pomůcky praktickým lékařům, ale skutek utek. Než spolu probereme antigenní testování v ordinacích praktických lékařů, zeptám se trochu bilančně. V čem jste se letos (z profesního pohledu) nejvíc zklamala a co vás naopak těší?

Opakovaně jsem se bohužel přesvědčila, že na leccos z toho, co nám slibuje nebo garantuje vláda, se nedá stoprocentně spolehnout. Začalo to kauzou „ochranné pomůcky“, ale neskončilo to u ní. Naučila jsem se pořád všechno prověřovat, doptávat se, nevzdat to. Zároveň jsem si uvědomila, že jsme všichni jen lidé. Dost unavení, jak mnoho měsíců řešíme novou a náročnou situaci, takže k určitým nedorozuměním a chybám prostě docházet může.

Když jsme spolu tehdy mluvily, měla jsem také velké pochybnosti, jestli jsou na ministerstvu odborníci. Jsou. Potkala jsem se letos s mnoha schopnými a erudovanými experty, kterým důvěřuju, zároveň jsme ale v přímém přenosu viděli, jak selhává komunikace, i když třeba ve vztahu k našim profesním organizacím došlo k velkému zlepšení.

Často se něco rychle vydalo, pak se to muselo upravovat a napravovat. Vyšlo nařízení, až pak se zjistilo, že nejsou zajištěné podmínky k tomu, aby mohlo fungovat. A tak pořád dokola. Mrzí mě, že se některé věci nepodařilo realizovat přesto, že za nimi stojí velmi schopní lidé. A jak málo pracujeme s vlastními chybami a jak málo čerpáme z dobrých vzorů ze zahraničí.

A to dobré?

Strašně se zlepšila oborová a mezioborová spolupráce. Mílovými kroky šla dopředu třeba elektronizace. Co bylo roky nepředstavitelné, najednou šlo. To je úžasný! Myslím taky, že se ukázala naše role, tedy role praktických lékařů v systému, co umíme a v čem jsme užiteční. A posunuli jsme se i v diagnostice a léčbě, často nad naše původně zažité kompentence.

Společnost všeobecných lékařů JEP celý rok pořádá velmi sledované webináře, publikovali jsme doporučený postup Pandemie infekce covid-19 a primární péče, vytvořili jsme i doporučení pro pacienty v době pandemie covid-19 a spoustu dalšího.

Nebyla jste celý rok jen lékařka na telefonu?

Ne, to vůbec. Jsem hodně kontaktní, pořád jsem měla lidi v ordinaci, ale samozřejmě užívání sociálních sítí, telefonu, e-mailu, chatu, elektronických systémů, to vše šlo o tři sta procent nahoru. Medicína se prostě na dálku dělat nedá, přestože nám elektronizace velmi pomáhá a i telemedicína bude mít svoje místo.

V registru zdaleka nejsou všichni

Budete tedy dělat antigenní testy pro své pacienty v rámci dobrovolného testování?

Určitě. Od toho našeho prvního rozhovoru se mi podařilo postupně, odspoda, bez účasti ve všech možných výborech, dostat se do kontaktu s vedením našich profesních organizací, zúčastnila jsem se několika jednání Laboratorní skupiny na ministerstvu a spolupráci praktiků na antigenním testování jsem probírala přímo s panem plukovníkem Šnajdárkem, vedoucím týmu Chytré karantény – mimochodem jeden z nejschopnějších lidí, které jsem letos potkala –, takže samozřejmě chci ukázat, že to jde. V naší ordinaci pacientům tu možnost dáme. Nebude to ale