Poslanec Juříček slovy o nadbytečné kultuře odhání podnikatele ze vznikajícího sdružení. Dlouhý hrozí odchodem

Již několik týdnů shání majitel společnosti Brano a poslanec za hnutí ANO Pavel Juříček podporu pro svůj projekt. Tím má být nové sdružení českých byznysmenů, kteří by předkládali své názory a požadavky vládě. Právě členové kabinetu z hnutí ANO měli za vznik nového spolku u Juříčka lobbovat. Propojení s politikou i některé poslancovy názory nicméně začínají být problémem pro možné členy uskupení.

Nový podnikatelský spolek se má stát protivahou Hospodářské komory a Svazu průmyslu a dopravy, které podle Juříčka dostatečně nezastupují zájmy českých byznysmenů. To poslanec minulý týden potvrdil Deníku N, který jako první upozornil na Juříčkovu iniciativu. Slezský podnikatel pro svůj projekt shání podporu minimálně třiceti významných českých byznysmenů.

Jak minulý týden řekl Juříček v rozhovoru pro Deník N, jednou z hlavních motivací pro vznik sdružení je současná politika ČSSD, která se angažuje v ochraně pracovních míst. Důsledkem podle Juříčka je, že český průmysl trpí personálním nedostatkem.

„Víme, že restaurací a kulturních organizací je takové množství, že nezbývá na to, aby lidé dělali přidanou hodnotu. My nemáme s kým pracovat a je to napříč ekonomikou, nejen v samotných fabrikách. Jsme bez lidí a liberalizace trhu se neděje a stále více se utahuje,“ řekl v rozhovoru minulý týden Juříček.

Vymezování se vůči pracovníkům v kultuře a gastronomii nicméně vadí Oliveru Dlouhému, zakladateli technologické společnosti Kiwi.com, který se v uplynulých týdnech k projektu Pavla Juříčka přidal. „Kategoricky nesouhlasím s prohlášením (…) o restauracích a kulturních organizacích, že by přinášely veřejnosti menší hodnotu než továrny a průmyslový sektor,“ odpověděl v reakci na Juříčkova slova Dlouhý, jedna z předních tváří českého internetového byznysu. Vadí mu, že poslanec takto hovoří v souvislosti s novou podnikatelskou iniciativou.

Vyjádření o místech v gastronomii a kultuře ale prý byla pouze „vstřícným návrhem pro lidi, co mají existenční potíže“, řekl Deníku N Juříček s tím, že jen mluvil o odvětvích, kde je obtížné najít zaměstnání. „My jako čeští podnikatelé máme pocit spoluzodpovědnosti,“ doplnil.

Dlouhému rovněž vadí, že se Juříček při vytváření projektu zaštiťuje politickými vazbami. Jak zjistil Deník N, na vznik nového subjektu tlačí ministryně financí Alena Schillerová a premiér Andrej Babiš. „V tuto chvíli jde o jedinou šanci, jak ovlivnit současné dění, a musím připomínat, že je to přání nejen Aleny Schillerové, ale i premiéra Babiše,“ vysvětluje Juříček v dopise, který zaslal podnikatelům. „Považuji náš tým za zdroj reálných a racionálních úvah. Alena Schillerová mi volá opravdu denně, musíme nyní jednat již velice rychle.“

„Sdružení jsem chápal jako striktně apolitické a pouze jako možnost propojení podnikatelů, jejichž komunikace směrem k vládě tak bude efektivnější oproti individuálním debatám,“ vysvětluje Dlouhý. „Pokud pan Juříček či jiný člen tohoto svazu bude své názory prezentovat jako názory celého sdružení, z diskuse i skupiny odstoupím,“ kritizuje vyjádření poslance Juříčka podnikatel.

Sám Dlouhý přitom doplňuje, že hlavní motivací Kiwi přidat se k této iniciativě byla vidina lepší legislativy pro technologické firmy, například jasnější ukotvení práce z domova. „Věřím, že politici mohou pro technologické společnosti udělat více,“ uzavírá Dlouhý.

Odmítnout Juříčkův projekt se rozhodl také Martin Hausenblas, spolumajitel společnosti Malfini, který v uplynulých týdnech podpořil hnutí Mikuláše Mináře Lidé PRO. „Když si uvědomím svá aktuální angažmá, budu to muset bohužel odmítnout,“ řekl Hausenblas s tím, že výzvu podnikatelů jako takovou nicméně považuje za potřebnou.

Již minulý týden projekt zkritizoval miliardář a majitel společnosti Unicorn Vladimír Kovář. „Je to nestandardní řešení. Sdružení jako takové považuji za nesmyslné,“ vysvětlil Deníku N a poukázal právě na přílišnou politizaci hnutí. Ze stejného důvodu měl Juříčkův projekt odmítnout také Eduard Kučera, jeden z dvojice zakladatelů softwarové společnosti Avast.

Naopak podporu projektu kromě Dlouhého vyjádřili například Libor Musil z výrobní a stavební firmy LIKO-S, Jannis Samaras z Kofoly nebo Zbyněk Frolík, majitel výrobce zdravotnické techniky Linet.